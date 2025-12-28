”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Valter Lindberg petades från den svenska JVM-truppen i sista stund.

Då är Skellefteås supportrar kritiska mot förbundskaptenen Magnus Hävelid.

”För oss platsar du alltid, fuck Hävelid”, stod det på banderoller som klacken höll upp under matchen mot Djurgården.

Skellefteås supportrar med ett budskap till Magnus Hävelid. Foto: Bildbyrån (Montage)

För en vecka sedan spikade Juniorkronorna sin trupp till JVM i Minnesota. Landslagsledningen meddelade då att Skellefteås center Valter Lindberg petades som sista spelare och fick resa hem till Sverige igen.

Under söndagskvällen spelar Skellefteå en hemmamatch i SHL mot Djurgården. Då vädrade hemmafansen sitt missnöje mot förbundskaptenen Magnus Hävelid om att Lindberg petades från JVM-truppen. I Skellefteå-klacken vecklades det ut ett par banderoller med följande budskap:

”För oss platsar du alltid, fuck Hävelid”

Valter Lindberg stod för en assist på de två träningsmatcherna mot Kanada inför JVM men tog sedan alltså inte plats i den slutgiltiga truppen. 19-åringen har varit ordinarie i SHL med Skellefteå under säsongen där han har stått för åtta poäng (2+6) på 27 matcher. Förra säsongen lyftes Lindberg upp till Skellefteås A-lag och han stod då för 1+4 på 29 matcher i grundserien och 0+3 på elva matcher i slutspelet.

Juniorkronorna inledde JVM med en 3-2-seger mot Schweiz på annandagen. Under söndagskvällen spelar Sverige nu sin andra match i turneringen där Schweiz står för motståndet.

