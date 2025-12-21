JVM-truppen spikad – han petas i sista stund
26 spelare skulle bli 25. Nu har Magnus Hävelid bestämt sig för vem som blir den siste spelaren att petas från Juniorkronornas VM-trupp.
När Magnus Hävelid tog ut sin trupp till kommande JVM, på en presskonferens för drygt två veckor sedan, plockade han ut tre målvakter, åtta backar och 15 forwards. Redan då stod det klart att truppen skulle bantas med en forward innan premiären på annandagen.
Och nu är det klart vem som inte kommer få spela JVM i Minnesota, som startar på fredag. Det blir Valter Lindberg som petas, bekräftar Magnus Hävelid i ett klipp på juniorlandslagets sociala medier.
– Det är ett väldigt tufft besked att ge, säger förbundskaptenen.
Valter Lindberg spelade U18-VM med 06-kullen för två år sedan, och har den här säsongen gjort åtta poäng på elva landskamper med juniorlandslaget. Han har gjort 2+5 på 26 matcher med Skellefteå i SHL.
I och med kvällens besked är Juniorkronornas VM-trupp nu spikad.
I samma veva meddelas det också att Jack Berglund – som väntat – blir lagkapten.
Sveriges trupp i JVM 2026
Målvakter
Herman Liv
Love Härenstam
Måns Goos
Backar
Alfons Freij
Leo Sahlin Wallenius
Felix Öhrqvist
Felix Carell
William Håkansson
Viggo Gustafsson
Victor Johansson
Sascha Boumedienne
Forwards
Anton Frondell
Viggo Björck
Linus Eriksson
Jack Berglund ”C”
Ivar Stenberg
Wilson Björck
Lucas Pettersson
Victor Eklund
Eddie Genborg
Milton Gästrin
Loke Krantz
Eric Nilson
Casper Juustovaara Karlsson
Liam Danielsson
