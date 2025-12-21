26 spelare skulle bli 25. Nu har Magnus Hävelid bestämt sig för vem som blir den siste spelaren att petas från Juniorkronornas VM-trupp.

Valter Lindberg.

Foto: Bildbyrån.

När Magnus Hävelid tog ut sin trupp till kommande JVM, på en presskonferens för drygt två veckor sedan, plockade han ut tre målvakter, åtta backar och 15 forwards. Redan då stod det klart att truppen skulle bantas med en forward innan premiären på annandagen.

Och nu är det klart vem som inte kommer få spela JVM i Minnesota, som startar på fredag. Det blir Valter Lindberg som petas, bekräftar Magnus Hävelid i ett klipp på juniorlandslagets sociala medier.

– Det är ett väldigt tufft besked att ge, säger förbundskaptenen.

Valter Lindberg spelade U18-VM med 06-kullen för två år sedan, och har den här säsongen gjort åtta poäng på elva landskamper med juniorlandslaget. Han har gjort 2+5 på 26 matcher med Skellefteå i SHL.

I och med kvällens besked är Juniorkronornas VM-trupp nu spikad.

I samma veva meddelas det också att Jack Berglund – som väntat – blir lagkapten.

Sveriges trupp i JVM 2026

Målvakter

Herman Liv

Love Härenstam

Måns Goos

Backar

Alfons Freij

Leo Sahlin Wallenius

Felix Öhrqvist

Felix Carell

William Håkansson

Viggo Gustafsson

Victor Johansson

Sascha Boumedienne

Forwards

Anton Frondell

Viggo Björck

Linus Eriksson

Jack Berglund ”C”

Ivar Stenberg

Wilson Björck

Lucas Pettersson

Victor Eklund

Eddie Genborg

Milton Gästrin

Loke Krantz

Eric Nilson

Casper Juustovaara Karlsson

Liam Danielsson