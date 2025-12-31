När Sverige ställs mot USA i nyårsaftons gruppfinal kommer åtminstone två lagkamrater till Sascha Boumedienne att stå på andra sidan. Den tredje lämnade lördagens JVM-match mot Schweiz efter otäcka bilder.

– Det är klart att det är ruskigt läskigt när någon blir utburen på bår, säger 18-årige backen till hockeysverige.se.

Sascha Boumedienne fick se lagkamraten Cole Hutson bäras ut på bår från läktaren i St. Paul. Foto: Simon Eld och TSN (skärmdump).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Juniorkronorna kommer att få sin största utmaning hittills när man under nyårsafton ställs mot USA i finalen av grupp A. Men i laget har man flera som till vardags spelar mot de där stjärnorna i NCAA.

– Det ska bli riktigt kul. Det är den här matchen man har sett fram emot i gruppen. Nyårsafton, och att inte bara möta USA, utan också några av mina kompisar. Det ska bli riktigt kul, säger Sascha Boumedienne till hockeysverige.se efter onsdagens morgonvärmning.

Men tre lagkamrater från Boston University har under turneringen endast blivit två i det amerikanska laget. Under lördagen spreds nämligen otäcka bilder på Cole Hutson efter att Frölunda-talangen Gian Meier träffat backstjärnan i huvudet med ett skott.

– Det är klart att det är ruskigt läskigt när någon blir utburen på bår. Jag messade honom direkt efter, men han mår bra. Jag vet inte om han kommer spela eller inte, men jag har haft kontakt med honom och han mår bra, säger Boumedienne.

Hur stort avbräck hade det varit för USA, du som ser honom till vardags?

Ja, precis. Han är riktigt bra så det hade varit tråkigt om han hade varit borta länge.

Hur mycket kontakt har du haft med lagkamraterna från Boston under turneringen?

– Inte jättemycket under turneringen. Lite innan såklart, när vi alla skulle åka till våra lag innan, men inte jättemycket nu. Nu är de inte mina lagkamrater längre. Nu är de rivaler.

Vill ta revansch åt 04:orna: ”Hungriga”

För Sverige blir även detta en möjlighet att ta revansch för 2–6-finalen i JVM 2024. En match Boumedienne följde, och som är den senaste mellan U20-landslagen i en i en IIHF-turnering.

– Det hade varit riktigt skönt (att ta revansch). De vann mot oss på vår hemmaplan så nu ska vi försöka göra samma sak mot dem, säger Sascha.

Både Cole Hutson och Cole Eiserman (lagkamrater i Boston till Sascha, tillsammans med Kamil Bednarik) var även med och säkrade JVM-guldet för USA under förra årets turnering.

– Nej, de har inte sagt så mycket, men vi är hungriga att försöka vinna mot dem i år. De har alltid ett bra lag. De har inte skrutit jättemycket, men det var främst från finalen för två år när de vann mot oss. Det har inte varit jättemycket om förra året.

För att kunna bräcka amerikanarna i Minnesota har även Magnus Hävelid tagit en del inspiration ifrån Slovakiens 5–6-match mot USA för två dagar sedan.

– Det är den vi har tittat mest på faktiskt. Det är ofta senaste matchen som är intressantast också, men jag tycker att Slovakien har gjort en bra turnering så här långt och gjort en bra matcher mot oss, och även mot USA, säger förbundskaptenen inför nedsläpp och fortsätter om nycklarna.

– Vi vill såklart bibehålla ett spel med pucken, men man får äkna med att de kommer att tippa ner mycket puck bakom oss. Att vara snabb till pucken och komma därifrån är en del av försvarspelet. Men nycklarna är ändå det snabba omställningsspelet. Det tycker jag att USA är bäst i världen på.

Nycklarna mot USA: ”Gruppexamination”

Just Sascha Boumedienne kommer även att vara en del av det försvarsspelet då han under turneringen, lite oväntat, fått chansen i boxplay.

– Proppen ur, bra PP-spel, säger Hävelid om 8–1-segern mot Tyskland och fortsätter.

– Idag måste vi börja prata försvarsspel. Det blev lite att väcka de tankarna på match-värmningen också. Tidigare matcherna blev det mer prat om att göra mål. Nu går vi mot de regerande mästarna, så vi lägger lite extra vikt vid försvarsspelet.

Att just inte ta utvisningar, och känna av domarnivån, är även något som förbundskaptenen tryckt extra på.

– Någonstans skulle jag vilja att vi är ännu smartare och inte ger domarna någon anledning att ta någon utvisning. Att vi har lärt oss vad det är för nivå på det, säger han och fortsätter.

– Jag tycker absolut inte att vi har varit odisciplinerade, men domarna är här och tävlar också, så de är petnoga. Idag blir det lite gruppexamination även i den känslan. Hemmalaget kanske får någon extra push från publiken så det gäller på det sättet att man är alert i huvudet. Ska man vinna en 60-minutersmatch så vill du dra fördel av att spela mer powerplay.

