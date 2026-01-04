Prenumerera

I final efter galen rysare – så var Sverige vs Finland

Author image
Måns Karlsson
Chefredaktör

Sverige är i final i JVM 2026. Hockeysverige.se liverapporterade från det glödheta rivalmötet mellan Sverige och Finland.

Foto: Bildbyrån.

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Scrolla ner för att komma till liverapporteringen.

Sverige är i sin andra JVM-final på tre år – efter en galen semifinalrysare mot Finland. Matchen avgjordes först i den åttonde (!) straffomgången då Anton Frondell sköt segern till Sverige.

Så här var matchen – minut för minut.

JVM-semifinal
Grand Casino Arena
Shootout
Sverige
5
4
Finland
TEAM
1
2
3
ot
so
Sverige
1
2
0
0
2
Finland
1
1
1
0
1
Sverige – Finland 4-3 (1-1, 2-1, 0-1, 0-0)

Första perioden: 00:36 1-0 Linus Eriksson (Anton Frondell, Victor Eklund), 16:26 1-1 Atte Joki (Aron Kiviharju)

Andra perioden: 1:20 2-1 Ivar Stenberg (Eddie Genborg, Jack Berglund) 2:10 2-2 Jasper Kuhta (Kasper Pikkarainen, Mitja Jokinen), 14:07 Eddie Genborg (Ivar Stenberg, Viggo Björck)

Tredje perioden: 14:01 3-3 Joona Saarelainen

Övertid: –

Straffar: Anton Frondell

12:45:21 AM
Måns Karlsson
Tack och godnatt!

Tack till alla er som hängt med ikväll och i natt.

Nu ska jag jobba en kort stund till och sen ska jag försöka varva ner och kanske sova lite.

För det väntar ju en galen nattmangling även imorgon.

Då spelar Sverige JVM-final!

12:43:44 AM
Simon Eld

Jag skakar… Vilket drama!

12:43:06 AM
Måns Karlsson

Och äntligen fick vi något positivt med oss i en sån här typ av match. Sverige förlorar ju nio av tio sådana här matcher.

Fy fan vad KUL. 

JVM-final imorgon natt! 02:30.

12:42:12 AM
Måns Karlsson

I åttonde straffomgången.

Herregud.

Anton Frondell avgör.

Men. Love Härenstam – vilken hjälte.

Jack Berglund – vilken superman.

Ivar Stenberg – vilken match han gör.

12:41:13 AM
Måns Karlsson
SVERIGE ÄR I FINAL!

DRA MIG BAKLÄÄÄÄÄNGES!

12:41:01 AM
Måns Karlsson

JAAAAAA

12:40:54 AM
Måns Karlsson

Frondell igen.

Kommentera
Måns Karlsson

Härenstam räddar!

Kommentera
Måns Karlsson

Vanhanen igen.

