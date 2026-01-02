Om, eller när (?), Sverige ställs mot Kanada i JVM kommer Magnus Hävelid att ha ett ess i rockärmen. Hockeysverige.se satte sig ner med Eric Nilson för att ta reda på vad och varför.

– Det är lite mitt motto, att aldrig vara nöjd, alltid vilja bättre, berättar 18-åringen inför kvartsfinalen mot Lettland.

Kan Eric Nilson stoppa Kanadas Gavin McKenna igen? Foto: Bildbyrån (montage).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

– Jag är väl ganska nöjd. Jag tycker att jag kan spela mycket bättre, men jag växer in i det. Det är en kort turnering så man vill prestera varje match, men det är nu de riktiga matcherna börjar mot de stora lagen. Och jag vet att jag är bra mot de lagen.

När hockeysverige.se möter Eric Nilson på spelarhotellet i St. Paul är det precis så som han börjar. Och det är även det där sista som vi ska stanna till vid lite extra för idag.

Under juniortiden i både Örebro och Djurgården är det precis den där förmågan hos Nilson att kliva fram när det gäller som mest, mot tuffa motstånd som USA, som gjort att förbundskaptener i alla landslag ÄLSKAT att ge honom förtroende. En förmåga som, kanske lite överraskande för den svenska publiken, gjorde honom till förstacenter i JVM-premiären.

Men var kommer det där egentligen ifrån?

Rollen Eric Nilson valdes för till JVM: ”Mitt motto”

– Det är väl just då man ska vara bra, och då man vill vara bra. En 4–2-vinst är roligare att vara med och bidra i än en 10–1-vinst mot Tyskland. Det är ofta de matcherna man kommer ihåg, och det är ofta de matcherna med större press. Men jag trivs i press. Jag trivs när det är press på oss i hela laget. Då gillar jag att kliva fram och vara bra, förklarar Nilson, som även har en del att brås på från pappa Marcus Nilson som gjorde nio säsonger i NHL.

Är det därför förbundskaptenerna i landslagen gillat dig?

– Ja, det är väl kanske för att jag presterar. De vet vad jag går för och så. Det är väl det.

Under resan till detta Junior-VM, där han är med som underårig, har den där vinnarskallen även gett framgång. Faktum är att Nilson, vid 18-års ålder, redan har två brons, två silver och fyra guld på sitt CV. Den sista av dessa, J20-guldet med Djurgården, kom dessutom i hans femte (!) final inom två års tid.

– Eric är en extrem vinnarskalle. Den tjurigaste spelaren som jag har tränat. Han är nästan aldrig nöjd eller iallafall inte helt nöjd med sig själv. Det kan vara en orsak, att han alltid tycker att han kan lite bättre, förklarade Thomas Paananen, förbundskapten i U17-landslaget, när hockeysverige.se påpekade detta i april.

Vad är det som gör dig nöjd, Eric?

– Det är ganska få saker som gör mig nöjd, skulle jag säga. Man kan alltid bättre. Det är lite mitt motto, att aldrig vara nöjd, alltid vilja bättre. Sen är det klart att det finns matcher man är nöjd med. Oftast är det de matcher där man har spelat sitt spel och vågat. Man kan ofta vara nöjd, men samtidigt kan man alltid bättre. Det är mitt motto.

Stängde ner supertalangen: ”Tar det till hundra procent”

Och det är även just den där mentaliteten som gjort att Nilson tagit en plats i det här JVM-laget 2026.

Eric Nilson spelar nu för Michigan State University i amerikanska collegeligan NCAA. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund.

Under en av de första helgerna borta i collegeligan NCAA stängde nämligen den tidigare DIF-junioren ner Penn States Gavin McKenna. Supertalangen som väntas gå först i sommarens NHL-draft – efter detta Junior-VM med Kanada.

– Jag känner till de där matcherna och har följt Eric hela tiden. Han har haft en fin utveckling från match ett till nu, börjar förbundskapten Magnus Hävelid när hockeysverige.se tar upp 2–1- och 5–0-resultaten från november.

– Bra spelförståelse, bra tempo i sitt spel också, så jag ser inte bara den rollen, men han klarar det för att han har bra tävlingsinstinkt och gillar att gå mot den typen. Nu när man spelar i landslag kan man möta många sådana. Men han är användbar på många sätt tycker jag, fortsätter han sedan.

Eric, vad kommer du ihåg av de där matcherna?

– Man gör det man blir tillsagd att göra. Just då var det att jag skulle stänga ner honom och hålla honom borta från att prestera. Får jag den rollen så tar jag det till hundra procent. Det var bara roligt att göra det.

Ett extra speciellt möte: ”Bara guldet vi strävar efter”

Och nu, med den blågula tröjan på sig, kan Eric Nilson få chansen att göra det igen – i ett JVM. Vilket vi fick se lite prov på i gruppfinalen mot USA då han skickades ner i fjärdekedjan.

– Det hade varit superroligt (att möta Kanada). Det är ett superbra lag, och efter träningsmatcherna som vi spelade inför, har vi 1–1. De är otroligt skickliga, men vi är ett bättre lag än dem. Sen spelar det inte så stor roll vilka vi möter. Vi ska vinna varenda match och vinna guldet, säger han.

Hade det varit lite extra speciellt för dig i och med att du är född i Kanada?

– Ja, såklart hade det varit extra speciellt att just möta Kanada, men som sagt, det spelar inte så stor roll vilka vi möter. Vårt mål är att vinna.

Vad skulle det betyda att säkra en JVM-medalj här, förhoppningsvis guld?

– Det hade betytt otroligt mycket. Det är det roligaste man kan spela. Att få göra det med det här laget har varit extremt roligt. Man har kollat på JVM när man var liten och drömt om att vara här. Medalj är medalj, men det är bara guldet vi strävar efter.

Egenskapen som kan ta Sverige till JVM-guld

Har du pratat med Magnus om att just stänga ner McKenna även i JVM?

– Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Just nu tror jag att han ser mig som en offensiv spelare. Det är därför jag spelat med Anton (Frondell) och Victor (Eklund), för att vi ska bidra offensivt. Men om det behövs så kommer jag göra det såklart, sade Nilson inför USA-matchen.

Under de senaste åren har Eric Nilson visat att han kan göra en del poäng, precis som nu mot Schweiz. Men han kan även vara den där jobbiga spelaren att möta. Något som fått många att hata att möta honom.

– Det är en bra egenskap Eric har där. Han matchar både farten och det mentala tycker, men även spelförståelsen. Du måste ligga lite steget före för att klara av det. Men ändå kunna spela sitt spel i det, så att man inte tappar det heller. Det går så fort, men han har egenskaper som gör att han klarar av det på ett bra sätt, säger Hävelid.

Eric, vad tror du gör att du klarar av även den delen i spelet?

– Mitt hockey IQ. I defensiven kan du bygga det på hur hårt du jobbar, men du kan också göra det på hur smart du är i spelet. Jag tror att jag kan kombinera det ganska bra. Egentligen ser jag inte mig som en defensiv spelare, men det är ju otroligt viktig. Lägger jag mycket tid på det så får jag spela offensiv hockey.

Därför lämnade Nilson Djurgården: ”Bättre än SHL”

Men innan Nilson får chansen att visa upp detta på riktigt i ett JVM återstår ett faktum. Att han fortsatt är en doldis för den breda massan hemma i Sverige. Detta trots att han valdes i andra rundan av NHL-draften 2025 – av Anaheim Ducks.

På tal om att inte vara nöjd Eric, hur nöjd är du med första tiden på Michigan State University?

– Jag är nöjd faktiskt. Det har varit stor skillnad att komma över. Jag är ändå bara 18 år, och allt med flytten och det utanför påverkar såklart hur jag presterar på isen. Det tycker jag man kan se. Nu när jag kommit in i laget bättre har det synts ute på isen. Jag har spelat väldigt bra de senaste veckorna och månaderna, tycker jag, så jag är nöjd.

Du har tidigare sagt att det är i Djurgården du hör hemma. Var det självklart att lämna?

– Nej, det var inte självklart. Djurgården är det svenska laget som jag vill spela för. Om jag hade stannat kvar i Sverige så är det Djurgården. Det är mitt lag, det var där jag ville vara, men jag tror att vägen till NHL kommer att hjälpas betydligt mer av college. Det var egentligen det som gjorde att jag tog beslutet.

Vad tycker Anaheim Ducks om ditt val att ta den vägen?

– Jag tror att de tycker att det är bra att jag gör det. Du kan se att det är från college som de flesta går till NHL. De höll med mig om det, att college var den bättre vägen än den via SHL.

Source: Eric Nilson @ Elite Prospects