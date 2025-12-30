JVM 2026 – ett publikfiasko? ”Lite dött”

JVM 2026 i Minnesota är… ett publikfiasko. Efter 8–1-segern mot Tyskland inför tomma läktare säger de svenska spelarna sitt.

– Sverige hade varit drömmen, hemma i Stockholm, säger Victor Eklund till hockeysverige.se om var han velat spela.

Victor Eklund och Alfons Freij ger sin syn på publikfiaskot i JVM. Foto: Simon Eld och Bildbyrån (montage).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

5125 mot Slovakien, 4825 mot Schweiz och 4122 mot Tyskland.

Samtidigt som Sverige tagit seger efter seger under Junior-VM i Minnesota 2026 har publiksiffrorna blivit mindre och mindre i Grand Casino Arena i St. Paul. En arena som kan ta hela 20 554 när det är fullsatt vid Minnesota Wilds matcher i NHL.

Kort sagt har det varit ett rejält publikfiasko där spelarna fått göra allt arbete själva när det kommer till att elda igång varandra.

– Jo, lite grann, men det är som det är, säger Victor Eklund om huruvida han tänkt på det under matcherna

– Det kommer vara fullsatt nästa match hoppas jag, fortsätter han för hockeysverige.se.

Alfons Freij instämmer.

– Det blir ju lite dött, speciellt en sådan match som den idag. Det är lite tråkigt såklart, men matchen ska spelas… Lite tråkigt, men det är vad det är. Vi gör det bästa av situationen och vinner. Tre poäng är tre poäng, säger han i mixade zonen.

JVM i… Sölvesborg: ”Vana vid sena matcher”

Påverkar det er i att komma igång i matcherna?

– Ja, om man jämför med USA:s matcher så är det klart det är så. De har i princip fullsatt varje match så det blir en jäkla match mot dem. Det ska bli kul att lira den, säger Freij.

– Lite grann. Det är tidiga matcher, vi är ju vana vid sena matcher hemma i Sverige. Man tänker väldigt lite på det, men det är bara att gå ut och spela, svarar Eklund.

Var hade du velat att Junior-VM skulle spelats?

– Sverige, i Sölvesborg, skrattar Freij och fortsätter.

– Nej jag skämtar, men i Stockholm, eller Göteborg. Det var bra tryck där när 04:orna spelade. I Sverige hade jag jättegärna velat spela.

– Oj, jag vet inte. Toronto kanske, det hade varit kul, svarar Eklund.

Inte i Sverige?

– Jo, i och för sig. Sverige hade varit drömmen, hemma i Stockholm, men annars i Toronto.

Publikfest i gruppfinalen? ”Ska inte spela någon roll”

USA, som väntar i gruppfinalen under nyårsafton, har hittills haft 14276, 13984 och 13052 på sina matcher.

– För mig personligen påverkar det ingenting, säger förbundskapten Magnus Hävelid om de långa publiksiffrorna inför USA-mötet.

– Jag tycker att det är en jättehäftig arena. Sen är det klart att man skulle önskat att det varit några till på matchen. Jag har en viss förståelse för att just Sverige mot Tyskland spelas nu mitt på dagen. Nu vet vi att säkert blir fullsatt mot USA, och jag tror att spelarna… det är högst individuellt isåfall, men jag tycker inte att det ska spela någon roll.

Med sig in i matchen har Sverige en 8–1-seger där det släppte en hel del i offensiven.

– Det var skönt. Det har varit rätt tajta matcher så det behövdes en sådan match med mycket mål. Nu tar vi vidare det här till USA.