Förklarar bilderna: ”Fick det från min käresta också”

När Anton Frondell klev fram för att slå sin straff i JVM-semifinalen sjönk Magnus Hävelids blick ner mot golvet. Åtminstone såg det ut så på TV-bilderna.

– Jag tänkte ”jag kan inte ställa mig på bänken och se ut som en konstig coach”, säger förbundskaptenen efter 4–3-matchen mot Finland.

Magnus Hävelid har tagit Sverige till en ny JVM-final. Foto: Simon Eld och IIHF/Instagram (skärmdump).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Medan hela arenan höll andan och fixerade blicken på Anton Frondell riktade Magnus Hävelid blicken ned mot golvet. Men det handlade inte om att förbundskaptenen inte vågade titta.

Efter 4–3-vinsten mot Finland förklarar han nu bilderna.

– Ja, jag fick det från min käresta hemma också, men jag stod och kollade på TV:n istället. När grabbarna ställer sig upp blir de så höga. Jag tänkte ”jag kan inte ställa mig på bänken och se ut som en konstig coach”. Jag höll koll nedåt istället, säger han och fortsätter om känslorna under straffläggningen.

– Det är klart, när vi väl gör det målet blir jag otroligt lycklig. Som coach för Sverige känner man sig lite förtjänt av det efter matchen, och det som hände förra året också. Då förlorade vi mot Finland i förlängning i deras powerplay. Otroligt stolt över spelarna, och alla inblandade.

