Till skillnad från Herman Liv och Liam Danielsson kom inte Melvin Fernström med i den svenska JVM-truppen. Nu får han stöd av tidigare lagkamraten, Luka Radivojevic, som gör sitt tredje mästerskap med Slovakien.

– De är fantastiska personer och jag saknar dem, säger 18-årige backen till hockeysverige.se.

Luka Radivojevic och tidigare Örebro-lagkamraten Melvin Fernström. Foto: Simon Eld och Bildbyrån/Jonathan Näckstrand.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Sverige inledde sin resa i detta JVM var det Slovakien som stod på andra sidan, men någon Luka Radivojevic syntes inte till. Inför kvartsfinalen mot Lettland skickar nu den tidigare Örebro-backen sitt stöd till de tidigare lagkamraterna, Herman Liv, Eric Nilson och Liam Danielsson.

– Jag ville verkligen spela mot dem. Tyvärr var jag inte redo. Kanske stöter vi på varandra igen längre fram, säger Radivojevic till hockeysveirge.se.

– De är riktigt bra i sina delar av spelet. De har jobbat väldigt hårt för det här och är verkligen värda det, fortsätter han om den svenska duon.

Har du hunnit prata med dem under turneringen?

– Ja, vi har pratat lite, men vi kommer att träffa varandra på hotellet också, säger han.

– Det känns roligt att se de som du växt upp med, som Liam och Herman. De är fantastiska personer och jag saknar dem.

Har du pratat något med Melvin Fernström som inte kom med i laget?

– Nej, jag har inte pratat med honom, men han är en riktigt bra spelare. Han tog inte en plats i JVM-truppen nu, men han har en stor framtid.

Valdes inte i NHL-draften: ”Jag har mycket att bevisa”

Luka Radivojevic flyttade till Sverige och AIK 2021, men tog sedan vägen via Örebro, där han fick spela i SHL redan som 16-åring. Ändå valdes han, lite överraskande, inte i sommarens NHL-draft, likt en sådan som Melvin Fernström.

Nu ska han motbevisa NHL-scouterna i sitt tredje JVM med Slovakien.

– Ja, jag har mycket att bevisa. Jag vill ge mitt bästa för det här laget och spela så bra som möjligt. Vi har stora mål som lag, så vi vill gå steg för steg, och sen får vi se vad som händer, säger Radivojevic.

Just detta mästerskap blir dock lite extra speciellt för den unge backen. Det var nämligen här som han föddes, i Minnesota, samtidigt som pappa Branko Radivojevic spelade för Minnesota Wild i NHL.

– Det känns lite overkligt, men jag känner det också lite. Det är svårt att beskriva. Det är väldigt speciellt att vara tillbaka här efter 17 år. Jag minns inget av det, men det är väldigt speciellt. Förhoppningsvis kommer det att ge oss tur, säger backen som nu inlett sin collegeresa i NCAA efter förra årets flytt från Örebro, till USHL.

– Det har varit fantastiskt. Jag känner att jag utvecklats som person och som hockey-spelare. Det har hjälpt mig mycket i flera delar, så jag är nöjd med möjligheten jag har fått att spela där.

