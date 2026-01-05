Beskedet om Pettersson: ”Vi är hoppfulla”

Lucas Pettersson saknades i junior-VM-semifinalen mot Finland. När det nu är dags för final kommer det att bli en kamp mot klockan för att få med talangen.

— Vi sa det att vi behöver alla timmar tills att det blir officiellt, säger Magnus Hävelid till Hockeysverige.se.

Kommer Lucas Pettersson till spel i finalen av junior-VM?

Sverige kommer om några timmar att möta Tjeckien i en JVM-final. Det svenska laget slog i natt ut Finland efter ett galet straffdrama, och nu väntar förmodligen ännu en rysare. Då finns det också en förhoppning om att få tillbaka Lucas Pettersson.

Brynäs-forwarden saknades mot Finland med sjukdom.

Han har varit en av Sveriges bästa spelare i turneringen och saknades verkligen i semifinalen. När Magnus Hävelid mötte media under förmiddagen, lokal tid, var det förteget. Men helt omöjligt verkar det inte vara att 19-åringen ska kunna spela.

— Han har varit här och tränat. Vi kommer lämna ett besked med lineup:en men vi är hoppfulla. Vi behöver alla timmar tills att det blir officiellt och sen ska vi ta ett beslut senare under eftermiddagen. Jag är glad att han har varit här och kört och försökt få igång kroppen. Det går åt rätt håll men vi behöver spelare som är hela och friska. Det går åt rätt håll och vi kommer ta ett sent beslut, säger förbundskaptenen.

Lucas Pettersson har gjort fyra mål och sex poäng på sina fem matcher i JVM. Finalen mot Tjeckien börjar 02.30 svensk tid.

