LIVE: Följ uttagningen av Sveriges JVM-trupp
Följ HockeySverige på
Google news
Det har blivit dags för Magnus Hävelid att presentera Sveriges JVM-trupp till turneringen i Minnesota 26/12-5/1. Hockeysverige.se livebloggar från presskonferensen när förbundskaptenen presenterar truppen som ska slåss om medaljerna i USA. Häng med juniorexperterna Martin Jansson och Simon Eld ger sin syn på spelarna som blir uttagna.
Det närmar sig Junior-VM i ishockey.
Under fredagen presenterar förbundskapten Magnus Hävelid en trupp på 25 spelare (plus eventuella reserver) som ska representera Juniorkronorna i St. Paul och Minneapolis.
Sverige spelar mot Slovakien i sin JVM-premiär på annandag jul, med start 19.00 svensk tid. De möter sedan Schweiz, Tyskland och de regerande världsmästarna USA i sina övriga gruppspelsmatcher innan slutspelet startar den 2 januari.
Här finner du Hockeysverige.se:s liveblogg inför och under uttagningen av den svenska JVM-truppen. Ställ dina frågor till juniorexperterna Martin Jansson och Simon Eld, eller ge dina åsikter om truppen.
Här finns Simon Elds egen JVM-trupp tillgänglig att beskåda.
LIVE: Uttagningen av Sveriges trupp till JVM 2026
Dagen är här!
Under fredagen släpps den svenska JVM-truppen inför mästerskapet i St. Paul och Minneapolis, Minnesota 26/12-5/1.
Magnus Hävelids presskonferens där han presenterar truppen startar klockan 13.00.
Innan dess kan ni chatta med våra juniorexperter Simon Eld och Martin Jansson om spelarna som är aktuella om turneringen i stort.
Använd frågefunktionen här i chatten för att ställa era frågor!
Dagen är här!
Under fredagen släpps den svenska JVM-truppen inför mästerskapet i St. Paul och Minneapolis, Minnesota 26/12-5/1.
Magnus Hävelids presskonferens där han presenterar truppen startar klockan 13.00.
Innan dess kan ni chatta med våra juniorexperter Simon Eld och Martin Jansson om spelarna som är aktuella om turneringen i stort.
Använd frågefunktionen här i chatten för att ställa era frågor!
Så spelar Sverige JVM i Minnesota
Sveriges träningsmatcher inför JVM 2026
- 18 december mot Kanada: 01:00 svensk tid (Kitchener, Ontario)
- 21 december mot Kanada: 01:00 svensk tid (London, Ontario)
- 24 december mot Schweiz: 02:00 svensk tid (Rochester, Minnesota)
Sveriges gruppspelsmatcher i JVM 2026
- 26 december mot Slovakien: 19:00 svensk tid
- 28 december mot Schweiz: 20:00 svensk tid
- 29 december mot Tyskland: 19:00 svensk tid
- 1 januari mot USA: 00:00 svensk tid
Så spelas Junior-VM 2026 – grupperna
Tio lag är kvalificerade för Junior-VM. Ryssland är avstängda från turneringen efter landets invasion av Ukraina.
I grupp A spelar: USA, Sverige, Slovakien, Schweiz och Tyskland. Den gruppen avgörs i huvudarenan Grand Casino Arena, med plats för 20554 åskådare.
I grupp B spelar: Finland, Kanada, Tjeckien, Lettland, och Danmark. Den gruppen avgörs i 3M Arena at Mariucci, med pålats för 10000 åskådare.
Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De fyra bästa lagen från grupperna går till kvartsfinal, där ettan i ena gruppen möter fyran i den andra, och tvåan i den ena gruppen möter trean från den andra. Vinnarna i kvartsfinalerna går till semifinal, och vinnarna i semifinal går till final.
Här hittar du grupper och tabeller från JVM 2026
Så sänds Junior-VM 2026 på TV
Junior-VM TV-sänds på SVT Play och vissa på SVT1 och SVT2.
Här hittar du vilken kanal som sänder vilken match under Junior-VM 2026.
Sveriges JVM-historia
JVM har spelats varje år sedan 1974. Sovjetunionen vann de fyra första gulden, innan Sverige vann turneringen 1981. 1982 vann Kanada sitt första guld, och de har sedan vunnit turneringen i snitt varannat år. De står på 20 guldmedaljer. Tvåa i guldligan i Ryssland/Sovjet, med 13 guld. Därefter hittar vi USA på sex guld, Finland på fem guld och sedan Sverige och Tjeckien med två guld vardera. Sverige har dock tagit hela 21 medaljer, och har med det bara Kanada och Ryssland/Sovjet före sig.
Kanada, Sverige och Finland är de enda tre länderna som varit med i samtliga turneringar sedan starten. Tjeckien har också varit det, men delvis som en del av Tjeckoslovakien.
Juniorkronorna coachas av Magnus Hävelid.
Har Sverige någonsin tagit hem segern i Junior-VM i hockey?
Ja, Sverige har tagit två guld (1981 och 2012), tolv silver och sju brons genom åren. Vid JVM 2025 slutade Juniorkronorna på fjärde plats efter att ha förlorat semifinalen mot Finland efter förlängning och bronsmatchen mot Tjeckien efter straffar.
Hur många gånger har Junior-VM i hockey hållits i Sverige?
Sverige har stått värd för Junior-VM vid sju tillfällen i turneringens historia:
1979 – Karlstad
1984 – Norrköping och Nyköping
1993 – Gävle och Uppsala
2000 – Skellefteå och Umeå
2007 – Leksand och Mora
2014 – Malmö
2024 – Göteborg
Sveriges resultat genom JVM-historien
Här är Juniorkronornas resultat genom JVM-historien.
JVM 1974: Fjärde plats
JVM 1975: JVM-Brons
JVM 1976: Femte plats
JVM 1977: Femte plats
JVM 1978: JVM-Silver
JVM 1979: JVM-Brons
JVM 1980: JVM-Brons
JVM 1981: JVM-Guld
JVM 1982: Femte plats
JVM 1983: Fjärde plats
JVM 1984: Femte plats
JVM 1985: Femte plats
JVM 1986: Femte plats
JVM 1987: JVM-Brons
JVM 1988: Femte plats
JVM 1989: JVM-Silver
JVM 1990: Femte plats
JVM 1991: Sjätte plats
JVM 1992: JVM-Silver
JVM 1993: JVM-Silver
JVM 1994: JVM-Silver
JVM 1995: JVM-Brons
JVM 1996: JVM-Silver
JVM 1997: Åttonde plats
JVM 1998: Sjätte plats
JVM 1999: Fjärde plats
JVM 2000: Femte plats
JVM 2001: Fjärde plats
JVM 2002: Sjätte plats
JVM 2003: Åttonde plats
JVM 2004: Sjunde plats
JVM 2005: Sjätte plats
JVM 2006: Femte plats
JVM 2007: Fjärde plats
JVM 2008: JVM-Silver
JVM 2009: JVM-Silver
JVM 2010: JVM-Brons
JVM 2011: Fjärde plats
JVM 2012: JVM-Guld
JVM 2013: JVM-Silver
JVM 2014: JVM-Silver
JVM 2015: Fjärde plats
JVM 2016: Fjärde plats
JVM 2017: Fjärde plats
JVM 2018: JVM-Silver
JVM 2019: Femte plats
JVM 2020: JVM-Brons
JVM 2021: Femte plats
JVM 2022: JVM-Brons
JVM 2023: Fjärde plats
JVM 2024: JVM-Silver
JVM 2025: Fjärde plats
Den här artikeln handlar om: