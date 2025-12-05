Det har blivit dags för Magnus Hävelid att presentera Sveriges JVM-trupp till turneringen i Minnesota 26/12-5/1. Hockeysverige.se livebloggar från presskonferensen när förbundskaptenen presenterar truppen som ska slåss om medaljerna i USA. Häng med juniorexperterna Martin Jansson och Simon Eld ger sin syn på spelarna som blir uttagna.

Magnus Hävelid ska till att presentera Juniorkronornas trupp till JVM i Minnesota.

Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN

Det närmar sig Junior-VM i ishockey.

Under fredagen presenterar förbundskapten Magnus Hävelid en trupp på 25 spelare (plus eventuella reserver) som ska representera Juniorkronorna i St. Paul och Minneapolis.

Sverige spelar mot Slovakien i sin JVM-premiär på annandag jul, med start 19.00 svensk tid. De möter sedan Schweiz, Tyskland och de regerande världsmästarna USA i sina övriga gruppspelsmatcher innan slutspelet startar den 2 januari.

Här finner du Hockeysverige.se:s liveblogg inför och under uttagningen av den svenska JVM-truppen. Ställ dina frågor till juniorexperterna Martin Jansson och Simon Eld, eller ge dina åsikter om truppen.

Så spelar Sverige JVM i Minnesota

Sveriges träningsmatcher inför JVM 2026

18 december mot Kanada: 01:00 svensk tid (Kitchener, Ontario)

21 december mot Kanada: 01:00 svensk tid (London, Ontario)

24 december mot Schweiz: 02:00 svensk tid (Rochester, Minnesota)

Sveriges gruppspelsmatcher i JVM 2026

26 december mot Slovakien: 19:00 svensk tid

28 december mot Schweiz: 20:00 svensk tid

29 december mot Tyskland: 19:00 svensk tid

1 januari mot USA: 00:00 svensk tid

Så spelas Junior-VM 2026 – grupperna

Tio lag är kvalificerade för Junior-VM. Ryssland är avstängda från turneringen efter landets invasion av Ukraina.

I grupp A spelar: USA, Sverige, Slovakien, Schweiz och Tyskland. Den gruppen avgörs i huvudarenan Grand Casino Arena, med plats för 20554 åskådare.

I grupp B spelar: Finland, Kanada, Tjeckien, Lettland, och Danmark. Den gruppen avgörs i 3M Arena at Mariucci, med pålats för 10000 åskådare.

Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De fyra bästa lagen från grupperna går till kvartsfinal, där ettan i ena gruppen möter fyran i den andra, och tvåan i den ena gruppen möter trean från den andra. Vinnarna i kvartsfinalerna går till semifinal, och vinnarna i semifinal går till final.

Så sänds Junior-VM 2026 på TV

Junior-VM TV-sänds på SVT Play och vissa på SVT1 och SVT2.

Sveriges JVM-historia

JVM har spelats varje år sedan 1974. Sovjetunionen vann de fyra första gulden, innan Sverige vann turneringen 1981. 1982 vann Kanada sitt första guld, och de har sedan vunnit turneringen i snitt varannat år. De står på 20 guldmedaljer. Tvåa i guldligan i Ryssland/Sovjet, med 13 guld. Därefter hittar vi USA på sex guld, Finland på fem guld och sedan Sverige och Tjeckien med två guld vardera. Sverige har dock tagit hela 21 medaljer, och har med det bara Kanada och Ryssland/Sovjet före sig.

Kanada, Sverige och Finland är de enda tre länderna som varit med i samtliga turneringar sedan starten. Tjeckien har också varit det, men delvis som en del av Tjeckoslovakien.

Juniorkronorna coachas av Magnus Hävelid.

Har Sverige någonsin tagit hem segern i Junior-VM i hockey?

Ja, Sverige har tagit två guld (1981 och 2012), tolv silver och sju brons genom åren. Vid JVM 2025 slutade Juniorkronorna på fjärde plats efter att ha förlorat semifinalen mot Finland efter förlängning och bronsmatchen mot Tjeckien efter straffar.

Hur många gånger har Junior-VM i hockey hållits i Sverige?

Sverige har stått värd för Junior-VM vid sju tillfällen i turneringens historia:

1979 – Karlstad

1984 – Norrköping och Nyköping

1993 – Gävle och Uppsala

2000 – Skellefteå och Umeå

2007 – Leksand och Mora

2014 – Malmö

2024 – Göteborg

Sveriges resultat genom JVM-historien

Här är Juniorkronornas resultat genom JVM-historien.

JVM 1974: Fjärde plats

JVM 1975: JVM-Brons

JVM 1976: Femte plats

JVM 1977: Femte plats

JVM 1978: JVM-Silver

JVM 1979: JVM-Brons

JVM 1980: JVM-Brons

JVM 1981: JVM-Guld

JVM 1982: Femte plats

JVM 1983: Fjärde plats

JVM 1984: Femte plats

JVM 1985: Femte plats

JVM 1986: Femte plats

JVM 1987: JVM-Brons

JVM 1988: Femte plats

JVM 1989: JVM-Silver

JVM 1990: Femte plats

JVM 1991: Sjätte plats

JVM 1992: JVM-Silver

JVM 1993: JVM-Silver

JVM 1994: JVM-Silver

JVM 1995: JVM-Brons

JVM 1996: JVM-Silver

JVM 1997: Åttonde plats

JVM 1998: Sjätte plats

JVM 1999: Fjärde plats

JVM 2000: Femte plats

JVM 2001: Fjärde plats

JVM 2002: Sjätte plats

JVM 2003: Åttonde plats

JVM 2004: Sjunde plats

JVM 2005: Sjätte plats

JVM 2006: Femte plats

JVM 2007: Fjärde plats

JVM 2008: JVM-Silver

JVM 2009: JVM-Silver

JVM 2010: JVM-Brons

JVM 2011: Fjärde plats

JVM 2012: JVM-Guld

JVM 2013: JVM-Silver

JVM 2014: JVM-Silver

JVM 2015: Fjärde plats

JVM 2016: Fjärde plats

JVM 2017: Fjärde plats

JVM 2018: JVM-Silver

JVM 2019: Femte plats

JVM 2020: JVM-Brons

JVM 2021: Femte plats

JVM 2022: JVM-Brons

JVM 2023: Fjärde plats

JVM 2024: JVM-Silver

JVM 2025: Fjärde plats