Så borde Sveriges JVM-trupp se ut

På fredag tar Magnus Hävelid ut Sveriges trupp till Junior-VM. Men redan nu plockar hockeysverige.se’s Simon Eld ut sitt förslag till turneringen.

De kommer med – de hamnar utanför: ”Kantbollar”

Blir den underårige backen en ”difference-maker”?

Kan han verkligen göra skillnad i ett JVM?

Så kan Sverige ställa upp – kedjor och backpar.

Hur borde Magnus Hävelid formera Sveriges JVM-trupp? Foto: Bildbyrån (montage).

När Magnus Hävelid presenterade sin trupp till förra årets JVM var det flera som blev överraskade. Nio spelare återkom efter silvret i Göteborg, men flera skrällar tog samtidigt plats. I år står vi inför ytterligare en oviss uttagning där endast tre spelare födda 2006 har erfarenhet av ett mästerskap. Samtidigt behöver Sverige hitta en en ny balans i erfarenhet och spets mellan 06- och 07-kullen, och inte vara rädda för att ge de yngre chansen att leda laget framåt.

Efter sina genombrott kommer Ivar Stenberg och Anton Frondell att vara ledande spelare i detta, men de behöver även att några av 06:orna hittar den där mästerskapsformen. Då kan Sverige vara med och utmana om de ädlare medaljerna.

I den här truppen tar tre målvakter, sju backar och 13 forwards plats, men det finns även en åttondeback och en 14:e forward, ifall Hävelid vill säkra upp med en spelare extra på förlägret. Förra året gick Jack Berglund sönder i genrepet och ersattes till slut av Noel Nordh. Dennis Altörn hamnade då utanför som den där extraspelaren.

