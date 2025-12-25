Lag för lag: Vilka JVM-spelare tillhör vilken NHL-klubb?

Som vanligt finns det en hel drös med NHL-draftade spelare med i JVM. Några kommer att bli stjärnor – och några kommer inte att ta sig till ligan. Men vilka NHL-klubbar tillhör spelarna i årets turnering och vilken klubb har draftat flest JVM-spelare? I sin årliga genomgång besvarar Hockeysverige.se de frågorna – och går igenom de 32 klubbarna i NHL. Lag för lag.

Fler draftade i år än ifjol.

31 NHL-klubbar har minst en spelare.

Tre klubbar toppar på sju.

Sverige har tredje flest draftade spelare.

Samtliga nationer har minst en draftad spelare i truppen.

I vanlig ordning är en stor majoritet av spelarna i USA och Kanada draftade. I Kanada är alla utom fyra draftade. Tre av dessa fyra är för unga för att ha kunnat draftas. De kommer istället väljas i sommar. I USA är antalet odraftade spelare siffran tre. En av dessa spelare är för ung för att ha fått draftas, medan två helt enkelt gick orörda genom sommarens draft.

Värt att notera är också att samtliga länder har minst en draftad spelare. Danmark har bara en draftad spelare och Lettland bara två. Tyskland och Slovakien har tre. Schweiz har fem draftade spelare. Tjeckien 13. Finland 14. Sverige har 17.

Sammanlagt är 99 spelare i JVM draftade. Det kan jämföras med 103 för ett år sedan. 29 av 32 NHL-lag har minst en spelare med i turneringen. Två lag toppar listan med sammanlagt sju draftade spelare i mästerskapet.

Men hur är talangerna fördelade över de 30 NHL-klubbarna? Här följer en genomgång, lag för lag, över de tingade spelarna.

Anaheim (5)

Elijah Neuenschwander, mv, Schweiz

Lasse Boelius, b, Finland

Darels Uljanskis, b, Lettland

Eric Nilson, fw, Sverige

Lucas Pettersson, fw, Sverige

Lucas Pettersson är en av fem ”Anaheimspelare”.

Foto: Bildbyrån.

Boston (2)

Vashek Blanar, b, Tjeckien

James Hagens, fw, USA

Buffalo (4)

Adam Kleber, b, USA

Luke Osburn, b, USA

Radim Mrtka, b, Tjeckien

Brodie Ziemer, fw, USA

Calgary (2)

Zayne Parekh, b, Kanada

Cole Reschny, fw, Kanada

Zayne Parekh är en av JVM:s största stjärnor.

Foto: Bildbyrån.

Carolina (0)

–

Chicago (3)

Anton Frondell, fw, Sverige

A.J. Spellacy, fw, USA

Vaclav Nestrasil, fw, Tjeckien

Colorado (1)

Max Curran, fw, Tjeckien

Columbus (0)

–

Dallas (3)

Måns Goos, mv, Sverige

Emil Hemming, fw, Finland

Atte Joki, fw, Finland

Detroit (5)

Michal Pradel, mv, Slovakien

Michal Svrcek, fw, Slovakien

Eddie Genborg, fw, Sverige

Max Plante, fw, USA

Carter Bear, fw, Kanada

Edmonton (2)

Asher Barnett, b, USA

David Lewandowski, fw, Tyskland

Florida (2)

Linus Eriksson, fw, Sverige

Mads Kongsbak Klyvø, fw, Danmark

Linus Eriksson tillhör Florida.

Foto: Uffe Bodin.

Los Angeles (6)

Petteri Rimpinen, mv, Finland

Carter George, mv, Kanada

Jan Chovan, fw, Slovakien

Brendan McMorrow, fw, USA

Vojtech Cihar, fw, Tjeckien

Liam Greentree, fw, Kanada

Minnesota (2)

Aron Kiviharju, b, Finland

Adam Benák, fw, Tjeckien

Montréal (5)

Mikus Vecvanags, mv, Lettland

Carlos Händel, b, Tyskland

L.J. Mooney, fw, USA

Aatos Koivu, fw, Finland

Michael Hage, fw, Kanada

Nashville (7)

Jack Ivankovic, mv, Nashville

Viggo Gustafsson, b, Sverige

Daniel Nieminen, b, Finland

Cameron Reid, b, Kanada

Ryker Lee, fw, USA

Teddy Stiga, fw, USA

Brady Martin, fw, Kanada

Brady Martin har redan debuterat i NHL.

Foto: AP Photo/George Walker IV/Alamy

New Jersey (1)

Kasper Pikkarainen, fw, Finland

New York Islanders (6)

Kashawn Aitcheson, b, Kanada

Victor Eklund, fw, Sverige

Kamil Bednarik, fw, USA

Cole Eiserman, fw, USA

Jacob Kvasnicka, fw, USA

Tomas Poletin, fw, Tjeckien

New York Rangers (1)

EJ Emery, fw, USA

Ottawa (1)

Logan Hensler, b, USA

Philadelphia (6)

Jack Berglund, fw, Sverige

Shane Vansaghi, fw, USA

Heikki Ruohonen, fw, Finland

Max Westergård, fw, Finland

Jett Luchanko, fw, Kanada

Porter Martone, fw, Kanada

Pittsburgh (2)

Harrison Brunicke, b, Kanada

William Horcoff, fw, USA

San Jose (5)

Christian Kirsch, mv, Schweiz

Joshua Ravensbergen, mv, Kanada

Leo Sahlin Wallenius, b, Sverige

Cole McKinney, fw, USA

Michael Misa, fw, Kanada

Seattle (5)

Kim Saarinen, mv, Finland

Blake Fiddler, b, USA

Jakub Fibigr, b, Tjeckien

Loke Krantz, fw, Sverige

Julius Miettinen, fw, Finland

St. Louis (2)

Love Härenstam, mv, Sverige

Adam Jiricek, b, Tjeckien

Love Härenstam tillhör St. Louis.

Foto: Bildbyrån.

Tampa Bay (3)

Caleb Heil, mv, USA

Joona Saarelainen, fw, Finland

Sam O’Reilly, fw, Kanada

Toronto (2)

Victor Johansson, b, Sverige

Ben Danford, b, Kanada

Utah (7)

Ludvig Johnson, b, Schweiz

Veeti Väisäinen, b, Finland

Max Psenicka, b, Tjeckien

Stephan Hoch, fw, Tjeckien

Cole Beaudoin, fw, Kanada

Caleb Desnoyers, fw, Kanada

Tij Iginla, fw, Kanada

Vancouver (3)

Basile Sansonnens, b, Schweiz

Wilson Björck, fw, Sverige

Braeden Cootes, fw, KAnada

Vegas (0)

–

Washington (5)

Nicholas Kempf, mv, USA

Leon Muggli, b, Schweiz

Cole Hutson, b, USA

Maxim Schäfer, fw, Tyskland

Petr Sikora, fw, Tjeckien

Winnipeg (2)

Sascha Boumedienne, b, Sverige

Alfons Freij, b, Sverige