Lag för lag: Vilka JVM-spelare tillhör vilken NHL-klubb?
Som vanligt finns det en hel drös med NHL-draftade spelare med i JVM. Några kommer att bli stjärnor – och några kommer inte att ta sig till ligan. Men vilka NHL-klubbar tillhör spelarna i årets turnering och vilken klubb har draftat flest JVM-spelare? I sin årliga genomgång besvarar Hockeysverige.se de frågorna – och går igenom de 32 klubbarna i NHL. Lag för lag.
- Fler draftade i år än ifjol.
- 31 NHL-klubbar har minst en spelare.
- Tre klubbar toppar på sju.
- Sverige har tredje flest draftade spelare.
- Samtliga nationer har minst en draftad spelare i truppen.
I vanlig ordning är en stor majoritet av spelarna i USA och Kanada draftade. I Kanada är alla utom fyra draftade. Tre av dessa fyra är för unga för att ha kunnat draftas. De kommer istället väljas i sommar. I USA är antalet odraftade spelare siffran tre. En av dessa spelare är för ung för att ha fått draftas, medan två helt enkelt gick orörda genom sommarens draft.
Värt att notera är också att samtliga länder har minst en draftad spelare. Danmark har bara en draftad spelare och Lettland bara två. Tyskland och Slovakien har tre. Schweiz har fem draftade spelare. Tjeckien 13. Finland 14. Sverige har 17.
Sammanlagt är 99 spelare i JVM draftade. Det kan jämföras med 103 för ett år sedan. 29 av 32 NHL-lag har minst en spelare med i turneringen. Två lag toppar listan med sammanlagt sju draftade spelare i mästerskapet.
Men hur är talangerna fördelade över de 30 NHL-klubbarna? Här följer en genomgång, lag för lag, över de tingade spelarna.
Anaheim (5)
Elijah Neuenschwander, mv, Schweiz
Lasse Boelius, b, Finland
Darels Uljanskis, b, Lettland
Eric Nilson, fw, Sverige
Lucas Pettersson, fw, Sverige
Boston (2)
Vashek Blanar, b, Tjeckien
James Hagens, fw, USA
Buffalo (4)
Adam Kleber, b, USA
Luke Osburn, b, USA
Radim Mrtka, b, Tjeckien
Brodie Ziemer, fw, USA
Calgary (2)
Zayne Parekh, b, Kanada
Cole Reschny, fw, Kanada
Carolina (0)
–
Chicago (3)
Anton Frondell, fw, Sverige
A.J. Spellacy, fw, USA
Vaclav Nestrasil, fw, Tjeckien
Colorado (1)
Max Curran, fw, Tjeckien
Columbus (0)
–
Dallas (3)
Måns Goos, mv, Sverige
Emil Hemming, fw, Finland
Atte Joki, fw, Finland
Detroit (5)
Michal Pradel, mv, Slovakien
Michal Svrcek, fw, Slovakien
Eddie Genborg, fw, Sverige
Max Plante, fw, USA
Carter Bear, fw, Kanada
Edmonton (2)
Asher Barnett, b, USA
David Lewandowski, fw, Tyskland
Florida (2)
Linus Eriksson, fw, Sverige
Mads Kongsbak Klyvø, fw, Danmark
Los Angeles (6)
Petteri Rimpinen, mv, Finland
Carter George, mv, Kanada
Jan Chovan, fw, Slovakien
Brendan McMorrow, fw, USA
Vojtech Cihar, fw, Tjeckien
Liam Greentree, fw, Kanada
Minnesota (2)
Aron Kiviharju, b, Finland
Adam Benák, fw, Tjeckien
Montréal (5)
Mikus Vecvanags, mv, Lettland
Carlos Händel, b, Tyskland
L.J. Mooney, fw, USA
Aatos Koivu, fw, Finland
Michael Hage, fw, Kanada
Nashville (7)
Jack Ivankovic, mv, Nashville
Viggo Gustafsson, b, Sverige
Daniel Nieminen, b, Finland
Cameron Reid, b, Kanada
Ryker Lee, fw, USA
Teddy Stiga, fw, USA
Brady Martin, fw, Kanada
New Jersey (1)
Kasper Pikkarainen, fw, Finland
New York Islanders (6)
Kashawn Aitcheson, b, Kanada
Victor Eklund, fw, Sverige
Kamil Bednarik, fw, USA
Cole Eiserman, fw, USA
Jacob Kvasnicka, fw, USA
Tomas Poletin, fw, Tjeckien
New York Rangers (1)
EJ Emery, fw, USA
Ottawa (1)
Logan Hensler, b, USA
Philadelphia (6)
Jack Berglund, fw, Sverige
Shane Vansaghi, fw, USA
Heikki Ruohonen, fw, Finland
Max Westergård, fw, Finland
Jett Luchanko, fw, Kanada
Porter Martone, fw, Kanada
Pittsburgh (2)
Harrison Brunicke, b, Kanada
William Horcoff, fw, USA
San Jose (5)
Christian Kirsch, mv, Schweiz
Joshua Ravensbergen, mv, Kanada
Leo Sahlin Wallenius, b, Sverige
Cole McKinney, fw, USA
Michael Misa, fw, Kanada
Seattle (5)
Kim Saarinen, mv, Finland
Blake Fiddler, b, USA
Jakub Fibigr, b, Tjeckien
Loke Krantz, fw, Sverige
Julius Miettinen, fw, Finland
St. Louis (2)
Love Härenstam, mv, Sverige
Adam Jiricek, b, Tjeckien
Tampa Bay (3)
Caleb Heil, mv, USA
Joona Saarelainen, fw, Finland
Sam O’Reilly, fw, Kanada
Toronto (2)
Victor Johansson, b, Sverige
Ben Danford, b, Kanada
Utah (7)
Ludvig Johnson, b, Schweiz
Veeti Väisäinen, b, Finland
Max Psenicka, b, Tjeckien
Stephan Hoch, fw, Tjeckien
Cole Beaudoin, fw, Kanada
Caleb Desnoyers, fw, Kanada
Tij Iginla, fw, Kanada
Vancouver (3)
Basile Sansonnens, b, Schweiz
Wilson Björck, fw, Sverige
Braeden Cootes, fw, KAnada
Vegas (0)
–
Washington (5)
Nicholas Kempf, mv, USA
Leon Muggli, b, Schweiz
Cole Hutson, b, USA
Maxim Schäfer, fw, Tyskland
Petr Sikora, fw, Tjeckien
Winnipeg (2)
Sascha Boumedienne, b, Sverige
Alfons Freij, b, Sverige
