Stjärnan kan stoppas från JVM

Konsta Helenius öser in poäng i AHL.

Då kan den finske stortalangen stoppas från spel i JVM av Buffalo Sabres, rapporterar Iltalehti.

– Just nu vill Buffalo Sabres att jag stannar här i Rochester, säger han.

Foto: Bildbyrån & Alamy

Med sina 20 poäng på 24 matcher i AHL är Konsta Helenius den näst poängbäste juniorspelaren i farmarligan den här säsongen.

Helenius är en tilltänkt stjärnspelare för Finland i den stundande JVM-turneringen i Minneapolis och St. Paul, men det är inte säkert att finländarna får dra nytta av sin spetsspelare. För Iltalehti berättar Helenius att Buffalo Sabres inte bestämt sig för huruvida de tänker släppa honom till mästerskapet eller inte.

– Just nu vill Buffalo Sabres att jag stannar här i Rochester och fortsätter med samma spel som jag har haft sedan säsongsstarten, säger Helenius till Iltalehti.

– Om situationen är densamma senare i december kan jag inte åka till turneringen. Man måste lyssna på klubben. De avgör den här saken, säger han.

”Vill alltid representera sitt land”

Om Helenius själv får bestämma så spelar han gärna mästerskapet under jul- och nyårshelgerna.

– Man vill alltid representera sitt land. Om klubben vill att jag åker dit och de låter mig delta i turneringen, så kommer jag att åka, säger Helenius till Iltalehti.

Helenius har funnits med i den finska JVM-truppen de senaste två säsongerna, där han förra säsongen släpptes av Sabres för att representera de finska lejonen. 19-åringen har även spelat ett senior-VM med Finland.

Source: Konsta Helenius @ Elite Prospects