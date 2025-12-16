Klart: Här spelas JVM 2028

För första gången sedan 2016 ska JVM spelas på finsk mark.

IIHF meddelar i dag att mästerskapet 2028 kommer att spelas i Tammerfors och Åbo.

Nokia Arena i Tammerfors är en av två arenor som JVM 2028 kommer att spelas i.

Foto: Emmi Korhonen/Reuters/Bildbyrån

JVM i Minnesota och St. Paul står runt hörnet och nästa säsong spelas turneringen i Edmonton och Red Deer i Kanada. Sedan kommer turneringen att återvända till Europa.

I dag meddelade Internationella ishockeyförbundet (IIHF) att mästerskapet under säsongen 2027/28 kommer att hållas i finska Tammerfors och Åbo.

– Junior-VM är ett exceptionellt fint evenemang som växer i popularitet för varje år. Det är fantastiskt att få mästerskapet till Finland, säger Finska ishockeyförbundets ordförande Heikki Hietanen till förbundets hemsida.

Första JVM-turneringen i Finland sedan 2016

Detta är första gången sedan 2016 som turneringen spelas på finsk mark, då mästerskapet spelades i Helsingfors. Innan dess hade nationen agerat värdland i ytterligare fem mästerskap (1980, 1985, 1990, 1998 och 2004).

Matcherna kommer att spelas i Nokia Arena i Tammerfors, som stått värd för två VM, samt Gatorade Center i Åbo. Arenorna rymmer 13 300 respektive 10 500 åskådare.

Sedan tidigare står det klart att JVM 2029 kommer att spelas i Quebec City och Trois-Rivières i Quebec, Kanada.

