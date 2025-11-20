Juniorbacken Harrison Brunicke har spelat nio NHL-matcher med Pittsburgh Penguins den här säsongen. Nu säger general managern Kyle Dubas att han är öppen för att släppa 19-åringen till Kanadas JVM-lag.

Harrison Brunicke under en av träningarna inför NHL Global Series i Stockholm.

Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

Kanada ser redan ut att få en fin förstärkning till JVM då Calgary Flames uppges vara redo att släppa Zayne Parekh till turneringen i St. Paul/Minneapolis, Minnesota nästa månad.

Nu kan man få loss ytterligare ett NHL-meriterat namn. Det är Pittsburgh Penguins general manger Kyle Dubas som i en intervju med Penguins Radio Network öppnar för att släppa backen Harrison Brunicke till turneringen.

Brunicke, 19, har gjort nio matcher med Penguins den här säsongen, men har varit petad de fem senaste matcherna. Bland annat fanns han inte med i NHL Global Series-mötena med Nashville Predators i helgen. Det gör att Penguins har möjligheten att skicka honom till farmarlaget Wilkes-Barre/Scranton Penguins i AHL i 14 dagar där han kan spela upp till fem matcher på en så kallad conditioning stint. Spelar han en tionde NHL-match kommer den här säsongen att räknas bort från hans rookiekontrakt.

Harrison Brunicke kan göras tillgänglig för JVM

– En del av vårt tänk är att vi vill se om vi går den vägen och använder en conditioning stint med Wilkes-Barre. Vi kommer troligtvis att fatta det beslutet efter den här helgen, säger Dubas.

Han vill ge Brunicke chansen till speltid så att han är så redo som möjligt för spel i JVM – om han blir uttagen.

– Vi vill också ge honom bra förutsättningar där, om vi eventuellt tittar på junior-VM och om han är någon som Kanada skulle vilja ha i sitt lag, så vill vi inte att han ska åka dit efter att ha haft ytterligare ett par veckor utan spel och inte vara i en bra position inför det.

Harrison Brunicke valdes av Penguins som 44:e spelare i NHL-draften 2024. Den i Sydafrika födde backen spelade i fjol för Kamloops Blazers i juniorligan WHL. På meritlistan har han ett U18-VM-guld med Kanada från 2024.

