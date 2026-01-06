JVM-spelarnas jättehyllning till Hävelid

Två år efter finalförlusten i Göteborg fick Magnus Hävelid till slut revansch. Då tog JVM-spelarna i från tårna i sin hyllning.

– Jag vet inte vad som flög i oss, säger Victor Eklund om ”Mange till NHL”-sången.

Magnus Hävelid fick sportdryck över sig efter JVM-guldet. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Magnus Hävelid klev in som ny förbundskapten i Juniorkronorna var det med två guld i U18-VM bakom sig. Nu är uppdraget slutfört. På fjärde försöket för honom, och efter en 14 år lång svensk väntan, kan Sverige titulera sig som världsmästare även på U20-nivå.

Det hela följdes av en rejäl dusch där spelarna hällde sportdryck över sin tränare.

– Ja, jag var tvungen att byta bort kavaj och skjorta här. Grabbarna påminde mig om att jag måste ha salt. Det var X-antal liter sportdryck, säger han till hockeysverige.se efter att JVM-guldet säkrats.

Men det var inte det enda sätt spelarna visade sin uppskattning för Hävelid.

Spelarnas hyllning: ”Mange till NHL”

Efter att samtliga 25 spelare fått sina medaljer runt halsen hördes sången tydligt. ”Mange till NHL”.

– Vilken ledare. Det är han som har grundat det här från start, och alla som hjälp honom. Han ska ha så mycket kredd, säger kaptenen Jack Berglund.

– Jag vet inte vad som flög i oss. Men han är en duktig coach. Han visar återigen att han är den bästa coachen för Sverige, det är inget snack om det, säger Victor Eklund.

Magnus, hur är det att höra det från spelarna?

– Ja, de är snälla mot mig. Det är en lång väg. Nej, just nu är jag såklart stolt över dem. Stolt över svensk hockey. Vi vet hur svårt det har varit att vunna den här guldmedaljen. Nu fick vi ta den här borta i Nordamerika också. Det är häftigt.

Hur stort är det här för dig, du stod där i finalen i Göteborg 2024?

– För mig personligen, det är klart Göteborg, det var tufft när man var på hemmaplan. Då vill man såväl också för alla som är där. Det kändes som om det var 12 000 svenskar bara. Nu kom den istället, och den kom här, säger Hävelid och fortsätter:

– Tänk på alla ungdomsledare, juniortränare som jag jobbar väldigt nära. Vi få ofta höra att vi inte är tillräckligt bra eller bäst när det gäller, och hela den biten också. Nu fick vi till det tredje gången så spelarna skriver historia här ikväll.

”Det har vi på något sätt förtjänat under åren”

Vad är det som gör att ni är bäst när det gäller?

– Ska vi vinna, då behöver vi jobba så otroligt hårt tillsammans. Många andra länder har fler spelare och större urval på det sättet. Det har vi gjort tidigare också, och gjort det hårt med den här gruppen. Vi har inte förlorat en match här heller, men jag tycker att det karakteriserar oss i spelet också i X-antal matcher.

– Sen är det självklart tur, det behöver du. Det har vi på något sätt kanske förtjänat under åren. Idag fick vi utlopp för det också, och får stå här med en guldmedaljen.

Hur nervös var du i slutet när de fick in två mål i sex mot fem?

– Ja, jag sa det till mina coach-kollegor. Det går aldrig att ta en paus i det här yrket. Det kändes ändå som att vi skulle reda ut det där och det gjorde vi också. Men lite får vi bjuda på till publik och TV-tittare också. De är vana att det är underhållning när vi spelar jämna matcher.

14 års väntan… hur länge får vi vänta till nästa gång?

– Jag hoppas att det inte är allt för länge. Men man vet aldrig. I kväll ska vi bara njuta av den här segern.

”De har nog redan fått påminnelse av sina sportchefer”

Hur ska du fira det här, spelarna har sina planer?

– Ja, så är det säkert. Jag vet faktiskt inte. Jag har bara tagit mig till omklädningsrummet, tränar-rummet och hit. Men vi ska passa på att njuta av kvällen med tanke på att det brukar ta tid innan vi vinner de här mästerskapen.

När spelar de igen, klubbarna vill ha tillbaka dem efter firandet också?

– Ja, så är det. De har nog redan fått lite sms kanske. Både grattis-sms och en påminnelse av sina sportchefer att de ska hem snabbt och leverera hemma. Men ikväll vet jag att de kommer unna dem och gör något roligt tillsammans.



