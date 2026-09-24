Legendarens ilska: "Helt förfärad"

Mike Babcock och Mark Messier.

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Tre år efter att han fått avgå från Columbus Blue Jackets redan innan säsongen börjat är Mike Babcock tillbaka i NHL . Inför den här säsongen anställdes Babcock av Edmonton Oilers – en anställning som inte har fallit väl ut hos klubbikonen, tillika NHL-legendaren, Mark Messier.

– Jag är bara helt förfärad över hela situationen, om jag ska vara ärlig, säger Messier till ESPN .

Babcock utreddes av ligans spelarfack NHLPA under hösten 2023 sedan podcasten Spittin' Chiclets rapporterat om att Babcock försökt tvinga spelare i Blue Jackets att gå igenom sina telefoner med honom och visa bilder från sina mobiltelefoner. Tidigare har Babcock beskrivits som "en fruktansvärd människa" av den tidigare Detroit-svensken Johan Franzén efter dennes behandling av forwarden under hans tid i Red Wings.

"Jag är verkligen chockad"

Nu är Messier frågande inför att Oilers valde att anställa Babcock – och att spelarna i laget blev involverade i rekryteringen.

– Jag är chockad över att de anställde honom. Jag är verkligen chockad över de historier jag har hört från väldigt bra och välrenommerade personer om hur de blev behandlade. Det har inte varit någon hemlighet, säger Messier och fotsätter:

– Jag tycker att det måste finnas en maktdelning på den strukturella nivån i alla lag. Jag tycker att det måste finnas en uppdelning mellan ledningen, tränarstaben och spelarna. Ledningen i ditt lag måste skydda spelarna i omklädningsrummet. Hur kan man göra det när man själv är direkt involverad i de beslut som fattas på ledningsnivå och i anställningen av ledning och tränare? Jag förstår det inte.

Messier, som i dag är 65 år och arbetar som expert för EPSN, spelade 851 matcher för Edmonton Oilers och producerade 1 034 poäng mellan 1979 och 1991 och vann fem Stanley Cup-titlar med klubben. Totalt spelade Messier 25 säsonger i NHL och producerade 1 887 poäng på 1 756 matcher.