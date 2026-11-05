NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Sista turneringen innan Junior-VM inleddes under onsdagen med en 4–1-seger mot Slovakien efter att Sverige lyckats sätta pucken i egen bur vid en avvaktande utvisning. I övrigt testades man inte särskilt mycket, vilket Isak Sörqvist 14 av 14 möjliga räddningar också visade.

Idag stod Schweiz på andra sidan när Juniorkronorna kastade om lite i laget och 9–2-vann.

Första perioden inleddes också med samma rivstart som Slovakien-matchen när Jakob Ihs Wozniak, inpetad i truppen, satte första skottet för dagen i en två mot ett-omställning. Schweiz hamnade direkt på hälarna och i powerplay petade Gustav Hillström in 2–0 – med bara 3.31 på klockan.

Via Liam Pettersson skott från blå, samt Eddie Genborg läckra avslut med klubban mellan benen, klev Sverige också ifrån till 4–0 innan Måns Goos fick släppa sin första puck, invallad bakifrån förlängde mållinjen.

Tidigt i andra klev Genborg fram igen, nu med ett hårt dragskott från distans, och Schweiz tvingades till slut till en time out. Istället för 2–5 kom dock 6–1 när Leo Sundqvist (Forward) styrde in Petterssons skott.

Tre mot fem-spelet som inledde sista akten satte också tonen för dess start. Men Loke Krantz skrinnade sig förbi försvaret och tryckte in 7–1, innan Genborg fullbordade sitt hattrick med 8–2 från nära håll, läckert framspelad av Oliwer Sjöström. 9–2 låg Timrå-löftet också bakom när han flippade fram Milan Sundström till ett friläge.

Här kommer Sveriges tre kronor mot Schweiz.