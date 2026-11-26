Klas Östman uppges vara överens med Brynäs.

Foto: Bildbyrån (Montage)

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Inför den här säsongen förkunnade Brynäs att den nuvarande huvudtränaren Magnus Gällstedt skulle komma att lämna klubben efter att hans kontrakt löper ut efter säsongen. Sedan dess har en jakt på en ersättare pågått – och nu uppges Brynäs ha hittat sin nya huvudtränare.

Enligt Expressen är Klas Östman överens med klubben och således klar för en återkomst till Sverige och SHL . Tränaren har tidigare bekräftat att parterna har fört samtal och enligt Expressen ska Östman och Brynäs ha enats om ett avtal under veckan.

Fick sparken från Linköping

Östman har tidigare varit huvudtränare i Linköping under tre och en halv säsong, innan han fick sparken i december 2024.

Sedan förra säsongen är 47-åringen assisterande tränare i den schweiziska storklubben Davos och under sin karriär har han haft samma jobb i schweiziska Zug samt i Linköping och Frölunda.

Enligt obekräftade uppgifter till Expressen ska Östman och Brynäs vara överens om ett tvåårskontrakt.