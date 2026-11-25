Dylan Larkins önskemål om att lämna Detroit Red Wings väckte starka reaktioner bland supportrarna. Så pass starka att polisen valde att öka bevakningen kring NHL-stjärnans bostad.

Enligt en rapport från The Detroit News genomförde polisen i Bloomfield Township extra patrulleringar kring Larkins hem efter att centern begärt att bli trejdad från Red Wings.

Några konkreta hot riktades aldrig mot den tidigare lagkaptenen, men polisen agerade mot bakgrund av den tydliga spänningen mellan Larkin och delar av supporterbasen. 30-åringen, som kommer från Waterford i Michigan, har tillbringat större delen av sitt liv i Detroitområdet.

"Supportrarna blev väldigt arga"

Bloomfield Townships polischef James Gallagher berättar för The Detroit News att tidigare erfarenheter gjorde att man valde att öka närvaron kring Larkins bostad.

– Supportrarna blev väldigt arga när det hände. Det framfördes inga hot mot honom, men det handlade om hur upprörda människor var. Folk kan bli galna när det handlar om sport, säger Gallagher.

Enligt polisrapporterna genomfördes de extra patrulleringarna mellan den 5 och 11 juni, veckan efter att Larkins trejdönskemål blivit känt. Poliserna noterade dock inget misstänkt beteende i området.

Gallagher betonar samtidigt att den typen av säkerhetsåtgärder inte är ovanliga i Bloomfield Hills.

– Vi har en hel lista med personer med hög profil och när något händer ser vi till att köra förbi deras bostäder. Vi gör det för vem som helst. Det kan handla om en vd vars säkerhetsteam kontaktar oss, säger han.

Tidigare tränare har också drabbats

Polisen i Bloomfield Hills har tidigare fått hantera flera incidenter kopplade till missnöjda supportrar inom amerikansk idrott.

Detroit Lions nuvarande huvudtränare Dan Campbell fick exempelvis sin hemadress spridd på sociala medier efter lagets förlust i NFC-finalen 2024. Situationen blev så pass obehaglig att Campbell tvingades flytta.

Även den tidigare Lions-tränaren Jim Schwartz har råkat ut för en supporter som dök upp på hans uppfart för mer än ett decennium sedan.

Larkin hamnade i Montréal Canadiens

Dylan Larkin hade inledningsvis en begränsad lista över klubbar han kunde tänka sig att gå till. Med en fullständig no trade-klausul i kontraktet var Vegas Golden Knights, Minnesota Wild och Florida Panthers de enda tre lagen han från början var beredd att flytta till.

När grundserien 2026/27 väl hade inletts utökades listan till tio klubbar. Något kanadensiskt lag fanns dock inte med bland alternativen.

Efter närmare sex månader av spekulationer och förhandlingar lyckades tillförordnade general managern Shawn Horcoff till slut genomföra den trejd han eftersträvade.

Larkin och två draftval skickades till Montréal Canadiens i utbyte mot forwarden Kirby Dach, målvakten Samuel Montembeault, talangen Michael Hage och fyra draftval.