Victor Eklund skriker ut sin glädje efter kvitteringsmålet.

Foto: Frank Franklin II/AP/Alamy

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New York Islanders var på väg att inkassera en förlust hemma mot St. Louis Blues i natt. Efter att Mason McTavish gjort 2–1 till St. Louis med fyra minuter kvar att spela av den tredje perioden, där Otto Stenberg fanns med i förarbetet, såg Islanders ut att få lämna nattens hemmamatch tomhänta – men det såg Victor Eklund till att ändra på.

För med bara tre sekunder kvar av ordinarie speltid fick Eklund pucken mitt i slottet och tvekade inte när han drog iväg ett direktskott mot Joel Hofer. Blues-målvakten kunde inte göra mer än att konstatera att den svenske rookien överlistat honom samtidigt som Eklund exploderade i ett glädjerus.

– Det var helt galet. En fantastisk känsla. Jag försökte bara göra mig spelbar och ropade på Schenn. Sedan hade jag lite tur, säger Eklund till NHL.com .

Första gången på över elva år

Efter målet väntade förlängning och sedermera straffar, där Islanders fullbordade sin vändning och kunde vinna matchen med 3–2. Enligt NHL:s hemsida var detta första gången som Islanders lyckades kvittera en match med tre sekunder eller mindre kvar på klockan sedan mars 2015.

– Det här var en reaktion från vår sida. Vi var inte nöjda med vår senaste match och det var mycket i vårt spel som vi ville förbättra. Vi pratade om det inför den här matchen. Även om vi vann och gjorde mål i den sista minuten, och även om vi hade förlorat, var jag väldigt nöjd med hur vi svarade. Det är så här vi måste spela för att ge oss själva chansen att vinna. Vi gjorde många bra saker under hela matchen, säger Islanders tränare Pete DeBoer.

Victor Eklund prisades som första stjärna i straffsegern och har nu gjort åtta mål och totalt tolv poäng på 24 matcher för Islanders den här säsongen. Med den noteringen ligger han på en sjundeplats i poängligan för rookies i NHL.



New York Islanders – St. Louis Blues 3–2 e. str

New York: Jean-Gabriel Pageau (2), Victor Eklund (8), Bo Horvat (avgörande straff).

St. Louis: Dylan Holloway (7), Mason McTavish (9).



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