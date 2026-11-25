Adam Erne är klar för Rögle.

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Rögle BK har haft en skadefylld höst. Inte minst på forwardssidan där Leon Bristedt och Anton Bengtsson saknats en längre tid. Dessutom gick både Daniel Zaar och Mark Friedman sönder mot Malmö Redhawks och väntas bli borta året ut.

Nu agerar klubben i skadekrisen. Under onsdagskvällen presenterar Rögle amerikanen Adam Erne som nyförvärv

Erne har över 400 NHL-matcher på meritlistan och spelade förra säsongen i Dallas Stars, där han gjorde 45 matcher och åtta poäng. Han har tidigare representerat Tampa Bay Lightning, Detroit Red Wings och Edmonton Oilers, men har hittills den här säsongen varit klubblös.

– Adam är en kraftfull forward med bra åkning och tävlar om dom heta områdena. Han kommer med en stor dos erfarenhet som kommer hjälpa oss i spelet på båda sidorna om pucken samt i special teams, säger sportchef Hampus Sjöström.

Kontraktet gäller över den här säsongen och planen är att han är i spel efter december-uppehållet.