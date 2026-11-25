SSK tog tredje raka under Niklas Grossman.

Södertälje SK tog en tung trepoängare när MoDo Hockey gästade Scaniarinken på onsdagskvällen. Inför 4 043 åskådare blev det en jämn och målsnål tillställning som avgjordes först i den tredje perioden.

MoDo fick en drömstart genom Linus Nässéns powerplaymål efter 05.57. SSK svarade dock snabbt när Tarun Fizer kvitterade till 1–1 i spel fem mot fem (11.12). Efter en mållös andraperiod klev Teemu Väyrynen fram i tredje och satte matchavgörande 2–1 vid 50.14. MoDo tog timeout sent och plockade ut målvakten, men Elias Roséns utvisning för roughing med 1.35 kvar satte käppar i hjulet för en slutforcering.

Love Härenstam stod för 22 räddningar i hemmakassen, medan Jakob Hellsten noterades för 29 räddningar för gästerna.

Nye huvudtränaren Nicklas Grossmans succéstart fortsätter således. Ikväll kom tredje raka segern sedan Andreas Johansson fick sparken.

-- Det blir lite ny energi när det händer nåt. Jag tycker "Grossa" gör ett fantastiskt jobb. Han blir en helt annan människa nu och visar sina kunskaper. Jag är väldigt glad att han fick det här jobbet, säger Linus Skager efter matchen.

På frågan vad det finns att spetsa till ytterligare svarar Skager med ett skratt:

-- Att jag gör mål.

Södertälje - Modo 2-1 (1-1, 0-0, 1-0)

Södertälje: Tarun Fizer, Teemu Väyrynen

Modo: Linus Nässén