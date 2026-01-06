JVM-firandet stoppas – laget är fast i USA
Det blir inget firande på hemmaplan av de svenska JVM-hjältarna.
Juniorkronornas hemresa till Sverige har blivit inställd på grund av ett kraftigt snöoväder.
I ett uttalande meddelar Svenska ishockeyförbundet att Juniorkronornas ursprungliga hemresa från USA till Arlanda på onsdag förmiddag, svensk tid, har ställts in. Detta till följd av ett kraftigt snöoväder i Amsterdam.
I nuläget är det oklart när Juniorkronorna kommer att kunna resa hem till Sverige.
– Jag vet inte hur vi ska fira det här, men det blir väl några långa dagar här, säger Love Härenstam till hockeysverige.se.
Kommer att firas i maj
Förbundet meddelar vidare att det inte kommer att bli något offentligt guldfirande för laget när man väl landar på svensk mark igen. I stället kommer laget att bjudas in till Beijer Hockey Games i maj för att hyllas i samband med Tre Kronors hemmaturnering i Euro Hockey Tour.
Juniorkronorna blev i natt JVM-mästare efter att ha besegrat Tjeckien med 4–2 i finalen i St. Paul. Läs allt om nattens guldmatch här.
