TV: JVM-löftena trotsar SHL – tar av munkavlen

Eddie Genborg och Loke Krantz talar klarspråk.

Foto: Simon Eld.

NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Sverige, Tjeckien, Finland, Lettland, Norge och Danmark har samtliga gått ut med att de vägrar spela mot Ryssland i ett Junior-VM, dock utan att bojkotta själva mästerskapet. Allt till följd av att idrottens skiljedomstol, CAS, gett grönt ljus till deltagande i samtliga turneringar.

Men samtidigt stormar det också rejält hemma i SHL. Det efter att ligan uppmanat spelarna att vara tysta i frågan.

"Fråga: Vad är din inställning till att möta ryska spelare i JVM eller i internationella mästerskap?

Jag har inget att tillägga utan hänvisar till Svenska Ishockeyförbundet och SHL som äger frågan".

Ovanstående var ett av exemplen i mejlet skapat irritation på flera håll, och nu börjar också fler profilera säga ifrån, så även i Juniorkronorna.

– Jag blev chockad såklart. Jag tror de flesta blev chockade och tänkte väl inte att det skulle komma med tanke på vad som händer i världen. Jag blev väldigt chockad., svarar Timrå IK:s Eddie Genborg när hockeysverige.se ställer frågan efter torsdagens morgonvärmning i Nyköping.

– Jag har faktiskt inte ens sett det. Jag har inte sett vad de har skrivit så jag kan tyvärr inte svara på det, säger han även om utskicket från SHL.

Självklart att prata om det: "Ett dåligt beslut"

Linköping HC:s egna Loke Krantz instämmer, och fördömer det som CAS kommer fram till.

– Jag tycker att det är ett dåligt beslut, att göra det och inte vänta med det tills invasionen eller kriget är slut. Jag tycker att det var ett dåligt beslut, säger fjolårets JVM-guldhjälte.

– Det är som Loke säger, jag tycker att det kanske inte var rätt beslut, men nu ser det väl ut som att de stängs av ändå kanske. Samtidigt är det inte vår grej att bestämma över, men det blir väl lite konstigt och chockerande när det ändå ser ut som det gör, fortsätter Genborg.

Som SHL-löftena är inne på ser det ändå inte ut att bli JVM-spel för Ryssland. Detta då Kanada satt ner foten genom att helt enkelt inte ge de ryska spelarna visum för att komma in i landet.¨

– Det är klart att folk ska få spela sin idrott, men samtidigt representerar de ett land som gör dålig grejer just nu. Man får bara respektera det beslutet också, men vi representerar Sverige så det är vår grej, säger Krantz.

Är det ett självklart val att prata om det på det sättet som ni gör nu?

– Det är klart, jag tycker att man ändå ska få säga det man tycker, men som jag sa tidigare är det inte vårt beslut. Det är högre makter och vi har ingen makt i det här så egentligen spelar det ingen roll vad vi säger. Vi har väl inte så stort påverkan på det, säger Genborg.

– Det är klart att det kan bli kommentarer om det, beroende på vad man säger. Men det är klart att man får stå för sina känslor och vad man tycker och tänker. Sen får man tycka vad man vill om det.