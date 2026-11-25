Cale Makar gör comeback efter tre matchers frånvaro. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Colorado Avalanches storstjärna Cale Makar är redo för comeback. Efter att ha missat de tre senaste matcherna med en underkroppsskada väntas den kanadensiske backen vara tillbaka i laguppställningen till onsdagens möte med Montreal Canadiens.

28-årige Makar ådrog sig skadan i Colorados 3–4-förlust efter förlängning mot Ottawa Senators den 12 november. Efter onsdagens morgonvärmning bekräftade högerfattade backen att han är ”redo att spela”.

Avalanche får därmed tillbaka en av sina absolut viktigaste spelare, men laget saknar fortfarande poängkungen Nathan MacKinnon. Stjärncentern väntas bli borta i omkring tre månader på grund av en underkroppsskada.

Enligt Arpon Basu på The Athletic kommer Makar att spela när Colorado tar emot Montréal i Ball Arena.

På 19 matcher under inledningen av säsongen 2026/27 har Makar svarat för fem mål och totalt 23 poäng. Han har snittat 22.25 minuters istid per match.

Strax före träningslägrets början kom Makar och Avalanche överens om en åttaårig kontraktsförlängning värd 20,4 miljoner dollar per säsong. Avtalet sträcker sig till 2035.

Har vunnit Norris Trophy två gånger

Colorado valde Makar som fjärde spelare totalt i NHL-draften 2017. Efter två säsonger på University of Massachusetts Amherst debuterade han i NHL under Stanley Cup-slutspelet 2019 och etablerade sig omgående som lagets främsta back.

Säsongen 2019/20 tilldelades han Calder Memorial Trophy som NHL:s bästa rookie.

Två år senare spelade Makar en nyckelroll när Colorado vann Stanley Cup. Han noterades för 29 poäng på 20 slutspelsmatcher och belönades med Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare. Samma år vann han sin första av hittills två Norris Trophy-utmärkelser som ligans främsta back.

Under säsongen 2024/25 nådde Makar för första gången 30 mål under en NHL-säsong. Han representerade även Kanada i 4 Nations Face-Off och blev senare uttagen till landets OS-trupp inför vinterspelen 2026 i Italien.

På 489 grundseriematcher under delar av åtta säsonger i NHL har Makar producerat 141 mål och totalt 530 poäng. I slutspelet har han ytterligare 90 poäng (26 mål) på 90 matcher.