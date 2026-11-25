AIK blev överkörda av Kalmar. Foto: Skärmklipp TV4

Viktor Tuurala var ikväll tillbaka i Kalmar för första gången sedan han lämnade efter flera års framgångsrikt arbete med smålänningarna.

Och det blev ingen rolig återkomst för AIK Hockey:s huvudtränare. Trots en spelmässigt stark första period från AIK var det Kalmar som ledde efter första 20 minuterna efter ett hårt slagskott signerat Hampus Plato. Så pass hårt att klubban gick av.

-- Det var bara att bomba dit den. Det var lite fränt att knäcka den, sa målskytten efter den första perioden.

AIK föll ihop

I den andra perioden var det sen Kalmar som tog över matchen spelmässigt och fick också ordentlig utdelning. Inom loppet av drygt fem minuter gick man från 1-0 till 4-0 och dödade tillställningen efter mål från Marcus Limpar Lantz, Arvid Westlin och Viktor Klingsell.

-- Det är ganska enkelt, det är inte tillräckligt bra, sa Tim Theocharidis efter två perioder.

Enroth utbytt

I den trejde perioden fortsatte mardrömmen för gästerna. Redan efter 57 sekunder ökade Viktor Klingsell på till 5-0, efter ett avslut som såg långt ifrån otagbart ut för Jhonas Enroth i AIK-målet.

Efter målet fick Enroth lämna plats för kollegan Victor Brattström.

-- Jag tycker inte matchen är så dåligt som resultatet visar. Vi borde kunna hålla det tajtare när det går emot, säger Viktor Tuurala efter matchen.

Kalmar - AIK 6-1

Kalmar: Viktor Klingsell (2), Hampus Plato, Marcus Limpar Lantz, Arvid Westlin, Viktor Smeds

AIK: Oskar Magnusson