Julen Björck alltid drömt om: ”En väldigt speciell upplevelse”

Julskinka, köttbullar, paket och… hockey? Julen 2025 blir något utöver det vanliga för familjen Björck, men att det var så här det skulle bli har Viggo och Wilson alltid drömt om.

– Ja, man vill säga att man velat spela JVM så länge man har spelat hockey… det blir en väldigt speciell upplevelse att få göra det med honom, säger Viggo Björck till hockeysverige.se.

Viggo Björck får fira jul – och spela JVM med brorsan Wilson. Foto: Bildbyrån (montage).

ARLANDA (HOCKEYSVERIGE.SE)

William och Alexander Nylander 2016, Hugo och Mattias Hävelid 2024, samt Viggo och Wilson Björck 2026.

Flertalet pappor, söner och till och med bröder har fått spela Junior-VM för Sverige, men desto färre har fått göra det tillsammans – under samma år. I år blir just ett sådant unikt tillfälle då familjen Björck kommer att få fira julen på plats i Minnesota inför mästerskapet 2026. Och presenterna, de är med (?).

– Till brorsan? Det kan jag inte säga här. Han får inte veta, säger 17-årige Viggo Björck till hockeysverige.se inför resan till USA.

Kommer familjen att åka över för att kika på matcherna?

– Ja, mamma och pappa åker över så vi firar jul där borta tillsammans, säger Björck.

– Vi ska lösa något så att vi ändå ska kunna ge presenter till varandra och föräldrarna. Det blir trevligt.

Vad säger släkten om att ni båda åker över för att representera Sverige i JVM?

– Att det underlättar för dem. Nu vet de vad de kan göra under jul i alla fall. Nej men, de är glada och tycker att det är kul att de kan sitta och kolla.

En hockeygalen familj: ”Hela ens liv kretsar runt det”

Det blir dock inte första gången som bröderna spelar tillsammans på hög nivå. Till 2024/25-säsongen flyttade nämligen den två år yngre Viggo Björck till Djurgården och avslutade året med ett eget poängrekord i U20 Nationell – samt ett JSM-guld med brorsan.

– Det var en stor anledning till att jag bytte till Djurgården, att jag hade brorsan där. Det var något jag ville göra, att spela med honom. Att vi sedan gick hela vägen och vann betydde väldigt mycket, säger lillebror och fortsätter.

– Självklart är det en trygghet. Vi känner varandra så pass bra, och det är alltid kul att vara runt honom, så det blir en väldigt speciell upplevelse att få spela JVM med honom. Det är superkul.

För bröderna Björck, som växt upp efter pappa Jespers tid i Elitserien, har hockeyn nästan alltid varit i fokus. Detta mästerskap är därmed självklart något de drömt om länge.

– Ja, man vill säga att man velat spela JVM så länge man har spelat hockey… Jag har inget exakt årtal på första gången jag satt och kollade, men jag kommer ihåg lite extra av när Nylander-brorsorna spelade. Att få bli ett till brödrapar under JVM är väldigt häftigt såklart.

Hur har det varit att växa upp i en så hockeygalen familj?

– Man tycker att det är kul när man gillar hockey så mycket. Det har blivit mycket snack runt middagsbordet… Hela ens liv kretsar nästan runt hockey, men det är väldigt kul.

– Sen har vi spelat väldigt mycket innebandy och landhockey mot varandra.

Wilson och Viggo Björck firar JSM-guldet med Djurgården U20 2025. Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson.

Hyllar brorsan: ”Det är bara att kolla på matcherna”

Till 2025/26 har dock bröderna kommit längre ifrån varandra. Detta efter att Wilson valt att lämna Sverige för att representera Colorado College i NCAA.

– Han kan göra allt där ute. Väldigt skicklig offensivt, är mogen när han spelar, tar rätt beslut och kan även jobbet hemåt, säger Viggo om brorsans styrkor. –

– Jag tror att han kommer att visa det själv sen. Det är bara att kolla på matcherna så kommer man se vilken bra spelare det är.

Hur har det varit när Wilson nu flyttat till USA och Colorado?

– Det är svårt att se hela matcher live eftersom de sänds på natten, men jag kollar på höjdpunkter och följer efter vad det blir i statistiken. Jag har koll på honom ändå.

Har ni varit på Magnus om att ni ska spela tillsammans nu också?

– Nej, vi har inte börjat än, men förhoppningsvis så löser vi något. Vi hade bra kemi i Djurgården, även om vi inte spelade slutspelet tillsammans, men det vore väldigt kul att få spela med honom här i samma lina.

Oavsett hur Hävelid väljer att ställa upp kan han vara säker på att bröderna Björck kommer att göra sin del för att Sverige ska ta det där efterlängtade första guldet sedan 2012.

– Jag tycker att vi ska sätta krav på oss att vinna. Det var några år sedan Sverige vann så jag tycker att det är dags, säger Viggo.

Source: Viggo Björck @ Elite Prospects