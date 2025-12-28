Kanada har fått kritik för sitt beteende i JVM-premiären mot Tjeckien.

Nu sågas också Kanada av SVT-experterna Jonas Andersson och Håkan Loob.

– Så fort de får på sig sina fula jävla halsskydd och drar på sig de där matchtröjorna så blir de till as, säger Andersson.

– Bete er inte som om ni vore tolv år. Det här är ändå vuxna karlar, säger Loob.

Porter Martone och Kanadas agerande i JVM-premiären sågas av Jonas Andersson och Håkan Loob. Foto: Alamy & Bildbyrån (Montage)

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Det blev en stökig premiärmatch i JVM mellan Kanada och Tjeckien, en match som Kanada vann med hela 7-5.

Först var Kanada framme och försökte psyka Tjeckien redan under uppvärmningen genom att vara på Tjeckiens sida, något som är förbjudet, och knuffa på de tjeckiska spelarna. När Porter Martone sedan avgjorde matchen i slutet klappade han en av de tjeckiska spelarna på rumpan när han skulle åka mot båset för att fira med lagkamraterna. Den kanadensiske lagkaptenen visades därmed ut för osportsligt uppträdande.

Efter matchen åkte Kanada sedan inte för att tacka sina motståndare utan åkte rakt av isen efter segern.

Jonas Andersson: ”De blir idioter rent utsagt”

Nu sågas Kanada för sitt beteende i JVM-premiären av SVT:s experter.

– Jag har haft massa kanadensiska lagkamrater och även spelat i Kanada. Så fort det kommer till det här lönnlövet så händer det någonting, de blir idioter rent utsagt tycker jag, säger Jonas Andersson i sändningen och fortsätter:

– Normala människor som är hur trevliga som helst blir … Alltså jag gillar Kanada som land och folket där, men så fort de får på sig sina fula jävla halsskydd och drar på sig de där matchtröjorna så blir de till as, och de spelar på det.

Jonas Andersson menar att han hoppas att Kanada slutar upp med det här beteendet.

– De är inte särskilt tuffa längre, men de försöker leva kvar i det där. Det här är bara löjligt, det som de håller på med nu. Jag hoppas att någon punkterar den där lilla ballongen, säger han och tillägger sedan:

– Jag har inga problem med det här fulspelet så länge det är under match. Då är typ allt tillåtet. Men när det händer efter matchen, när man inte tackar och så, då har det gått över gränsen.

Håkan Loob: ”Bete er bättre än så här”

Även Håkan Loob var kritisk mot Kanada och hur de agerade efter matchen mot Tjeckien.

– De tror att de kan få större respekt än de förtjänar. Man behöver inte snacka tillbaka, men spela renhårigt och vinna. Jag tycker att när matchen är slut så kan man väl åtminstone visa lite moral. Då behöver man inte hålla på och larva sig, säger Loob och fortsätter:

– Bete er inte som om ni vore tolv år. Det här är ändå vuxna karlar, bete er bättre än så här.

Kanada anmälda till JVM:s disciplinnämnd av IIHF

Kanada anmäldes till JVM:s disciplinnämnd av IIHF. Det kanadensiska hockeyförbundet lade sedan ut en ursäkt via sina sociala kanaler. Även lagkaptenen Porter Martone, som hamnade i centrum med sina handlingar, gick ut och bad om ursäkt för agerandet i premiärmatchen.

– Jag måste be om ursäkt för det jag gjorde i slutet av matchen i går. Det är oacceptabelt och det får inte hända. Som lagkapten förgick jag inte med gott exempel gentemot resten av killarna… jag tar fullt ansvar för agerandet, sade Martone nyligen till kanadensisk media.

Det kanadensiska förbundet riskerar nu böter och väntar nu på disciplinnämndens beslut.

Source: Canada U20 @ Elite Prospects