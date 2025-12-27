Kanadensisk premiärseger – efter målfest

Kanada mot Tjeckien i junior-VM brukar bjuda på underhållning. Så var fallet även i natt.

Efter en svängig match stod kanadensarna som segrare med 7-5.

Zayne Parekh klev fram för Kanada mot Tjeckien i junior-VM.

Foto: Nick Wosika/Icon Sportswire.

Två raka kvartsfinaluttåg har gjort att Kanada har mycket press på sig i årets JVM. De har ett bra lag och väntas vara en av guldutmanarna. I premiären fick de ett tufft motstånd när de under natten till lördagen ställdes mot Tjeckien. Även de har ett bra lag och är topptippade i turneringen.

De kom också ut starkt och utmanade Kanada.

Men det var nordamerikanerna som tog ledningen genom Brady Martin innan Tomas Poletin kvitterade för tjeckerna. Innan den andra perioden var slut gjorde sedan Michael Hage 2-1 till Kanada. I den andra perioden svängde sedan matchen efter mål av Vojtech Sihar och Petr Sikora.

Kanadas stora backstjärna Zayne Parekh klev sedan fram och gjorde 3-3 i slutet av den andra perioden. Samma spelare fixade sedan även 4-3 för Kanada bara minuter in i den sista akten. Tjeckien vägrade däremot att ge sig och Tomas Poletin gjorde sitt andra för kvällen när han satte 4-4.

Tij Iginla och Ethan MacKenzie gjorde sedan 5-4 och 6-4 inom loppet av tre minuter.

Tomas Galvas reducerade till 6-5 för Tjeckien men de orkade inte kvittera matchen. Istället stängde kaptenen Porter Martone tillställningen med 7-5 i tom kasse.

Superlöftet Gavin McKenna, som har allas ögon på sig den här turneringen, inledde med två assist.

Kanadas nästa match är senare under lördagen, svensk tid. 22.30 släpps nämligen pucken mot Lettland. Tjeckien möter å sin sida Danmark i nästa match, vilket börjar drygt fyra timmar efter Kanadas match.