TV: Kapten Berglund: ”Det är förbi drömmar”

För första gången på 14 år får en svensk kapten lyfta JVM-bucklan. Hans namn? Jack Berglund.

– Man har ju sett folk lyfta pokaler, men att få göra det själv… det är förbi drömmar, säger han till hockeysverige.se.

Jack Berglund. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Den långa väntan är över. En blågul spelare har lyft JVM-bucklan, och medaljerna hänger nu runt halsen på 25 historiska spelare.

– Den kan ge mig nackspärr om den vill, det är lugnt, säger Jack Berglund direkt efter firandet i omklädningsrummet.

– Det är sådana bröder det här. Vi har varit ihop sedan dag ett, jag är så imponerad av alla. Det är inte några andra jag skulle vilja fira det här med. Jag är så stolt och glad, fortsätter han.

Berglund fick, som kapten, även vara först att lägga vantarna på pokalen.

– Jag vetafan. Man har ju sett folk lyfta pokaler, men att få göra det själv, lyfta den där i JVM… det är förbi drömmar. Det är något jag aldrig trodde skulle vara möjligt. Det är surrealistiskt.

Hur ska ni fira det här?

– Det vet jag inte. Jag hoppas Sergels torg är bokat, säger han och fortsätter med ett meddelande till alla som stannade uppe under natten.

– Fan vad gött. 14 år. Det var på tiden alltså. Tack för att ni stannade uppe. Det var kul att vi kunde göra det värt också, så att ni inte stannade uppe och fick en silvermedalj.

