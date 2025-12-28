Den skarpsynte ser att JVM-mötet med Schweiz blir lite extra speciellt för Rapperswil-Jona-fostrade (!) Jack Berglund, men det finns faktiskt ännu mer bakom 19-åringens känslor inför nedsläpp. För hockeysverige.se berättar FBK-talangen om slutandet av cirkeln.

– Det är ett minne jag har, att aldrig riktigt ta det för givet – att jag har fått kämpa mig till där jag är nu.

Jack Berglund avslutar resan med juniorlandslaget där den började, mot Schweiz. Foto: Bildbyrån och Simon Eld (montage).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

När pappa Christian lämnat NHL och Färjestad blev Rapperswil-Jona Lakers första anhalt i Schweiz. Året var 2005/06 och inom kort föddes även Jack Berglund. Därifrån har deras resor påmint en del om varandra, men till skillnad från Christian tog aldrig årets JVM-kapten en plats när många av de andra samlades för första gången i U16-landslaget.

Nu, tre år efter debuten i blågult kan Jack på sätt och vis sluta cirkeln genom mötet med just Schweiz. Detta då även första matchen spelade mot moderklubbens land.

– Absolut. Det har jag reflekterat över, och det kommer jag nog att göra mer efter turneringen. Det är lite slutet på en era där det är många här man har följt med hela vägen sedan jag kom med. Jag har fått lära känna många nya vänner, framförallt 06:orna, men även 07:orna nu. Det kommer att vara lite känslosamt, att det är många man inte kommer att spela med igen, vilket man nästan har tagit för givet under åren, säger Berglund till hockeysverige.se.

Vad är största skillnaden på den Jack som debuterade i landslaget och den Jack vi ser idag?

– Jag har väl blivit en bättre hockeyspelare hoppas jag. Jag blev lite förvånad när jag kom med i landslaget första gången, och det är ett minne jag har, att aldrig riktigt ta det för givet. Det var många nobbar innan dess, så jag har fått kämpa sig hit till där jag är nu. Nu vill jag försöka avsluta det här på bästa möjliga sätt.

Vad skulle det betyda att avsluta det på bästa sätt, med ett guld?

– Det är allt vi slåss för nu. Det hade toppat allting i mitt liv, överlägset, tror jag. Jag kommer att göra allt för att ta den här guldmedaljen.

