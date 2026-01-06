Begreppet ”Dream Killers” har använts flitigt av kanadensarna under de senaste åren. Nu, vid firandet av JVM-guldet, var det dags för svenskarna att ta över.

– Det är inte mot Tjeckien… kanske något annat lag, säger Ivar Stenberg om inläggen på sociala medier.

Ivar Stenberg och hans inlägg på sociala medier efter JVM-guldet. Foto: Bildbyrån och Instagram.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Redan vid guldet i U18-VM 2024, då Kanada slog Sverige i semifinalen, började Kashawn Aitcheson mynta begreppet ”Dream Killers” om sig och sina lagkamrater. I mars 2025, föll sedan de svenska 07:orna tungt mot kanadensarna när de skulle ta revansch i finalen av samma turnering, och inför årets JVM har det låtit likadant från backen.

Nu, under firandet av Sveriges första JVM-guld sedan 2012, tog Ivar Stenberg och gänget orden som sina egna.

– De som vet de vet. Jag säger så, säger han om bilderna som spelarna lagt upp på sociala medier.

– Det är inte mot Tjeckien… kanske något annat lag, fortsätter han.

Tog revansch för brorsan: ”Ringde honom och skrek”

Men inte bara där tar Frölunda-talangens sköna revanschkänsla slut. Storebror Otto Stenberg var nämligen med och föll i den där senaste JVM-finalen Sverige spelade – mot USA. En final som Ivar såg på plats, hemma i Göteborg.

– Ja, jag ringde honom på Face Time faktiskt och skrek lite. Han var jävligt glad. Han är bara stolt över mig, säger Ivar och fortsätter om alla meddelanden han fått.

– Det är för jävla många. Alla vännner, sådana man spelat med, gått i skolan med, lärare, vad som helst. Det tar nog sin tid att svara på det.

Hur var känslan att sätta 4–2 i tom bur i slutet?

– Åh herregud. Det var helt magiskt. Det blev för nervöst där i slutet närde gör 2–3. Nej, det var helt, helt underbart. Det var mitt livs skönaste mål.

– Jag tycker att vi är bättre hela matchen. De har några anfall ibland, men jag tycker att vi är så värda denna vinsten. Vi har inte förlorat en match på hela turneringen. Det säger ju… vi är så jävla värdet det.

Hur ska ni fira det här?

– Jag vet inte. Ta rygg på Freij. Vi ska bara ha der jäkligt gött med alla killar i laget.

Source: Ivar Stenberg @ Elite Prospects