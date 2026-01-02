Efter nyårsfesten mot USA väntar en helt annan typ av utmaning för Juniorkronorna. Här pekar Magnus Hävelid och Linus Eriksson nu ut nycklarna.

– Det kommer att bli minst lika tufft nu skulle jag tro, säger centern som minns fjolårets JVM-kvartsfinal mot Lettland.

Linus Eriksson och Magnus Hävelid blickar mot Sverige–Lettland. Foto: Bildbyrån (montage).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

– Någonstans att vi inte faller in i för mycket känslor, och påverkas av domarna. Det brukar likna någon form av playoff, och på det sättet kommer vi loss målmässigt. Det var uppenbart att de var mer frustrerade än vad vi var. Vi var fokuserade på spelet. Man kan alltid ha åsikter om domarna, men vi lämnar det till nästa byte, nästa aktion. Det ska vi ha med oss framåt också.

När Sverige slutfört sin träning inför fredagens kvartsfinal mot Lettland är det på ovanstående sätt som förbundskapten Magnus Hävelid landar i gruppfinalen mot USA. En match som rörde upp en hel del känslor, men avslutades med 6–3 på resultattavlan.

Nu väntar plötsligt en helt annan typ av utmaning där Juniorkronorna är stora favoriter mot Lettland.

– Jag tycker att det är lite jämförbart med Tyskland, börjar Hävelid om hoten i kvartsfinalen.

– De bygger på försvarsspel och vet att de behöver ha det, och ett väldigt bra kollektiv.

Linus Eriksson: ”Kommer att bli minst lika tufft nu”

Men detta är absolut inte första gången som Sverige ställs mot Lettland i just en JVM-kvartsfinal. Faktum är att man både 2022 och 2025 stött på letterna och fått lite problem.

– Coachgruppen i Lettland har lyckats ta fram det där ur sina spelare under flera år, och Artis Ābols är en duktig coach också. På det sättet växer det oftast fram en väldigt bra målvakt för dem i den kombinationen. Sen kan man kan hota i ett powerplay. De har ändå så pass skickliga spelare att de kan dra nytta av det. Även någon tekningsvariant också. Annars är det bra försvarsspel och lite omställningsspel, säger Hävelid.

En av endast tre spelare som var med vid det där senaste kvartsfinalmötet med Lettland är Linus Eriksson.

– Nervöst såklart. Tajt match, börjar Eriksson berätta för hockeysverige.se när han minns tillbaka på 3–2-matchen.

– Jag tror att vi ledde ganska stort där till en början, men tappade lite. Det är väl bra att vi känt på dem ett år tidigare. Det kommer att bli minst lika tufft nu skulle jag tro, så vi får ladda om.

Försöker du dela med dig av de där erfarenheterna nu när det blir dags för slutspel?

– Ja, lite grann såklart. Men sen har de flesta där inne spelat slutspel, och vi är en väldigt mogen grupp, så det känns som att alla vet vad det handlar om. Det ska nog var och en kunna fixa.

Markuss Sieradzkis och Linus Eriksson möts igen i kvartsfinal. Foto: Bildbyrån/Mathias Berglund.

Nycklarna mot Lettland: ”Det är en hockeymatch”

Så vad är det då som laget har tryckt på inför detta nya kapitel på JVM? Jo, där ger både Hävelid och Eriksson samma svar.

– Vi ska vara ödmjuka, vi ska noggrant fortsätta att spela. Ungefär som vi spelade i sista perioden mot Tyskland. Det tycker jag var en bra signal till oss själva för hur vi flyttar pucken snabbt och har attack-känsla, så att det inte blir för mycket en och en, säger Hävelid.

– Kanske just ödmjukheten, spela vårt spel, och sen även släppa ner axlarna och ha kul. Det är en hockeymatch egentligen, så att inte ha för hög anspänning, utan gå ut och ha kul. Då ska vi se till att vinna, fyller Eriksson i senare.

Linus, vad i det mentala tror du blir viktigt när de blir tydliga underdogs?

– Samma mentala påslagning som igår egentligen. Alla lag som är här är väldigt bra. Vi har sett att det varit tajta matcher i hela gruppspelet, i båda grupper. Men det ska nog inte vara något problem, utan det är bara att ladda om och göra sig redo för en tajt kvartsfinal.

DIF-trion återförenades: ”Vann U16-guld”

För just Eriksson kan det även ge en ny möjlighet att spela med Anton Frondell och Victor Eklund. Senast mot USA valde nämligen de svenska coacherna att återförena den tidigare DIF-trion.

– Det var kul såklart. Vi spelade mycket ihop i Djurgården, och vann U16-guld när vi spelade ihop. Superkul. Det är två riktigt bra spelare så jag försöker bara njuta.

Hur nöjd är du med din egna turnering hittills?

– Nöjd. Jag tycker att jag bidrar med mycket. Jag har kanske inte pillat in så mycket framåt, men jag bidrar med mycket annat på isen, så jag skulle säga att jag är rätt nöjd.

