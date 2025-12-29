Härenstam eller Liv – historiken är tydlig

Trots två bra målvakter har Magnus Hävelid valt Love Härenstam två gånger om i JVM-inledningen. Nu återstår frågan: Får vi se ett trendbrott från förbundskaptenen i år?

– Någonstans vill man ha in Herman också, det är ingen tvekan om det, svarar Hävelid när hockeysverige.se ställer frågan.

Magnus Hävelid öppnar för att byte Love Härenstam mot Herman Liv till Tyskland-matchen. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund (montage).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

När JVM-äventyret började i Nordamerika hade Magnus Hävelid varit tydlig med att de båda målvakterna skulle få en träningsmatch var mot Kanada, och att man sedan skulle utvärdera i inledningen av turneringen. Nu har två matcher spelats där Love Härenstam vaktat målet samtliga minuter – precis som när duon spelade U18-VM 2024.

– Jag vill ändå utmana dem också i det, och jag tror att de mår bra av det, att tävla om vem vi tycker är bäst för dagen, sade förbundskaptenen på presskonferensen när han presenterade sin trupp där de båda vännerna självklart tog plats efter starka höstprestationen i Hockeyallsvenskan.

Härenstam har svarat upp bra och räddat Sverige flertalet gånger både mot Slovakien och Schweiz, men nu står man inför ett viktigt mål. Och sett till Hävelids historik bör vi förvänta oss att Sverige går med en tydlig etta resten av turneringen.

– Vi hade ju en dag emellan. Senaste åren har vi nästan alltid spelat dubbelmatcher direkt och då vill man ha in båda av den anledningen. Nu hade vi en dag emellan där vi kunde träna, och sen tycker vi också att Love gjorde en väldigt fin premiär. Vi bollade såklart i coach-rummet och till slut tog vi det beslutet med Love, förklarar han för hockeysverige.se efter 4–2-mötet med Schweiz.

Du har tidigare JVM valt att gå med en tydlig etta. Kommer du fortsätta med det?

– Vi ska smälta den här matchen nu. Vi vet att vi har back-to-back. Någonstans vill man ha in Herman också, det är ingen tvekan om det. Han är också en otroligt bra målvakt. Ikväll när vi kommer tillbaka till hotellet ska vi bolla målvaktstanken, men det är väl inte omöjligt att Herman är högaktuell för morgondagen (mot Tyskland).

Efter Tyskland-mötet avslutar Sverige gruppspelet med en nyårskaramell i form av mätning med USA.

Hävelids målvaktshistorik:

JVM 2025:

Melker Thelin: 5 matcher

Marcus Gidlöf: 2 matcher.

JVM 2024:

Hugo Hävelid: 5 matcher

Melker Thelin: 2 matcher

JVM 2023:

Carl Lindbom: 7 matcher

Ian Blomquist: 0 matcher.

U18-VM 2022:

Hugo Hävelid: 5 matcher

Lukas Swedin: 1 match

U18-VM 2019:

Hugo Alnefelt: 5 matcher

Jepser Wallstedt: 2 matcher

U18-VM 2018 (assisterande):

Olof Lindbom: 6 matcher

Jesper Eliasson: 1 match

