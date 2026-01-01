Senast Sverige vann mot USA i ett JVM säkrade man gruppsegern i turneringen 2019. Nu har denna grupp gjort det igen – mot regerande mästare.

– Varje gång man vinner så börjar man nagga deras självförtroende, säger förbundskapten Magnus Hävelid om 6–3-segern.

Sverige besegrade USA i JVM för första gången sedan 2018. Foto: Simon Eld och Bildbyrån (montage).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Att besegra USA i JVM-sammanhang har inte varit något för alla svenska lag, men inatt visade spelarna födda 2006 och 2007 att man har precis allt för att gå hela vägen.

När Juniorkronorna senast vann mot amerikanerna, 2018 (JVM 2019), var det för att även då säkra gruppsegern. Westerlund, Hugg, Bemström och Brännström var de svenska hjältarna då, men nu har nya namn fått presentera sig på riktigt på den stora internationella scenen.

– Någon gång måste man bryta det där. Vi hade en bra sommar här, med tre vinster mot dem, och varje gång man vinner så börjar man nagga deras självförtroende. Det är samma med Kanada. Nu var det JVM på riktigt, dock en gruppmatch, en gruppfinal, börjar Magnus Hävelid när hockeysverige.se får tag i honom efter segern.

– Vi är medvetna om att det inte delats ut några medaljer på något sätt. Men direkt efter en match så vill man njuta lite extra också, för precis som du säger, så är det inte ofta vi slår dem i de här typerna av matcher.

Hävelid: ”Vi exploderade i andra perioden”

Trots 0–1 på tavlan var USA inte helt missnöjda med första perioden där man pressade Sverige till flera pucktapp i egen zon. Och ändå exploderade Eddie Genborg, Lucas Pettersson, Viggo Björck, Liam Danielsson, med fler i den andra akten.

– Man kan prata om saker och ting innan, men sen kommer matchen och den här intensiteten. Men någonstans stressar vi inte upp oss, inte i båset heller. Det gäller bara att reda ut det man har framför sig, och det lyckades vi göra. Sen när man kan knäppa in 1–0 där också så börjar vi växa lite i takt med det och har tavlan med oss in i periodpausen. På något sätt kan vi växla upp lite i andra perioden, säger Hävelid.

Från läktarplats upplevdes det som en rätt galen match, hur var det där nere?

– Jag delar den uppfattningen även som coach. Det var en riktig nyårskaramell faktiskt. Vi fick sätta oss i förarsätet och även vinna matchen. Det var mycket som hände, men dock till vår fördel där vi mer eller mindre exploderade i andra perioden.

– Det var på något sätt inte klart ändå, men jag tycker att det var en riktigt stark laginsats. Att vinna mot USA i en avgörande gruppfinalsmatch här på deras hemmaplan… Jag är stolt över spelarna.

Genborg sänkte domaren: ”En bra smäll

Eddie Genborg var som sagt en stor del av detta där han inte bara slog till två gånger om utan även satte in tacklingen som rörde upp känslor. Inte minst när både domaren och Luke Osburn hamnade mellan Timrå-forwarden och sargen i tredje.

– Jag märkte väl det efter, men ja… det är inte mitt fel att han står där. Det var en bra smäll tycker jag, säger Genborg till hockeysverige.se.

– Ruskigt skönt. Jag gillar när det är fysiskt, så det var riktigt skönt att spela, fortsätter han om att vinna den fysiska kampen.

Hur var det att även göra två mål i en sådan här match?

– Ruskigt skönt. Det är alltid kul att få göra mål. Att få göra två mål mot USA betyder mycket, och jag ska bara fortsätta.

– Extremt skön vinst. Jag tycker att vi spelar som ett lag i 60 minuter, och jag tycker att vi förtjänar vinsten idag.

Det var hyfsade passningar också från Björck och Danielsson?

– Ja, både Viggo och Liam är riktiga lirare, så det är bara att försöka gå på mål när de har pucken och göra så mycket som möjligt av det.

