Lettland har tagit ut sin trupp till JVM 2025/2026. I laget finns bland annat två spelare hemmahörande i svenska klubbar samt två NHL-draftade spelare.

Bruno Osmanis får återigen spela JVM för Lettland.

Foto: Bildbyrån.

Lettland gör sin femte raka säsong i A-gruppen av JVM och har gått till kvartsfinal tre av de fyra åren de spelat i toppdivisionen sedan uppflyttningen. De har dessutom varit oerhört nära att slå ut Sverige i kvartsfinal vid två tillfällen på senare år, inte minst ifjol då Juniorkronorna vann med 3-2.

Nu jagar Lettland en ny kvartsfinal. I gruppen möter de Finland, Kanada, Tjeckien och nykomlingen Danmark. De premiärspelar mot Kanada, klockan 22:30 svensk tid den 27:e december.

I truppen som förbundskapten Artis Abols tagit ut finns tre målvakter, tio backar och 15 forwards. Det innebär att två backar och två forwards ska gallras bort innan premiären spelas. I den trupp som Abols tagits ut spelar de allra flesta i olika nordamerikanska juniorligor. Däribland lagets två enda NHL-draftade spelare: målvakten Mikus Vecvanags och stjärnbacken Darels Uljanskis som tidigare spelat i AIK.

I laget finns också två spelare som spelar i Sverige idag, nämligen Luleås back Oskars Briedis och Björklövens forwardslöfte Bruno Osmanis. Båda dessa var med även för ett år sedan.

Lettlands trupp i JVM 2025/2026

Målvakter

Nils Roberts Mauriņš, Omaha Lancers (USHL)

Mikus Vecvanags, Newfoundland Regiment (QMJHL)

Ivans Kufterins, Kamloops Blazers (WHL)

Backar

Alberts Šmits, Jukurit (Liiga)

Mārtiņš Vītols, Zemgale/LBTU (OHL)

Oskars Briedis, Luleå HF U20 (U20 Nationell)

Rolands Naglis, SC Bern Future (Schweiz U21)

Darels Uljanskis, Flint Firebirds (OHL)

Krišjānis Sārts, Blackfalds Bulldogs (BCHL)

Krists Retenais, Brooks Bandits (BCHL)

Matīss Ošāns, New Jersey Rockets (NCDC)

Reinis Auziņš, Sherbrooke Phoenix (QMJHL)

Harijs Cjunskis, Brooks Bandits (BCHL)

Forwards

Daniels Serkins, SC Bern Future (Schweiz U21)

Olivers Mūrnieks, Saint John Sea Dogs (QMJHL)

Kārlis Flugins, KooKoo (U20 SM-sarja)

Kristers Ansons, HK Mogo/RSU (OHL)

Dmitrijs Dilevka, Brooks Bandits (BCHL)

Markuss Sieradzskis, HC Plzeň U20 (Tjeckien U20)

Maksims Pumpiņš, HC Poruba (Tjeckien U20)

Roberts Polis, Rīgas HS (OHL)

Toms Trockis, Vernon Vipers (BCHL)

Martins Klaucāns, Sherbrooke Phoenix (QMJHL)

Kristiāns Utnāns, Kenai River Brown Bears (NAHL)

Antons Macijevskis, Watertown Shamrocks

Roberts Naudiņš, Shattuck St. Mary’s (USHS)

Bruno Osmanis, IF Björklöven (HockeyAllsvenskan)

Rūdolfs Bērzkalns, Muskegon Lumberjacks (USHL)