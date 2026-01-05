För fyra år sedan var de barndomskompisarna som skulle mötas i finalen av TV-pucken. Nu är både Anton Frondell och Love Härenstam redan svenska JVM-hjältar.

– Jag ville hitta Love så snabbt som möjligt och krama om honom, berättar Frondell efter sitt avgörande i semifinalen mot Finland.

Anton Frondell och Love Härenstam ska spela JVM-final tillsammans. Foto: Bildbyrån, Simon Eld, Martin Jansson.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Anton Frondell skickade in den avgörande 4–3-straffen i JVM-semifinalen mot Finland hamnade han i en av två högar på isen. I den andra fanns Love Härenstam, barndomskompisen, som storspelat under hela turneringen – och framförallt i både förlängning och straffläggning under söndagen.

– Det svartnade lite i ögonen. Det var bara ren lycka. Skönt att få se tredje straffen gå in. Sen var det bara kramkalas, och så ville jag hitta Love så snabbt som möjligt och krama om honom, berättar Frondell om avgörandet och firandet efter avancemanget och fortsätter:

– Han räddar oss i hela matchen. I hela turneringen har han spelat otroligt bra. Vi är bra kompisar så det var honom jag ville åka och krama. Han gjorde en riktigt bra match.

De båda talangerna spelade tillsammans i Djurgården vid tidig ålder och möttes även i finalen av TV-pucken 2022. Därefter har de tagit olika vägar, men alltid dröm om just sådana här ögonblick i blågult.

Love, hur kändes det när Anton avgjorde och hoppade på dig efteråt?

– Hur skönt som helst. Jag känner Anton så bra och vi har kört straffar med varandra tusen gånger så jag visste att han kunde göra det.

Inte orolig: ”Visste att han skulle göra det”

Mötet med Finland blev minst sagt dramatiskt i och med den sena 3–3-kvitteringen bakom Love. Men, i straffläggningen blev de båda två stora hjältar, tillsammans med Jack Berglund.

– Nej faktiskt inte, säger Härenstam om huruvida han var orolig när Frondell klev fram för att avgöra vid sitt tredje strafförsök.

– Jag trodde att han skulle sätta den som gick i stolpen också, men när han klev fram igen visste jag att han skulle göra det, fortsätter han.

Love, hur högt skulle du ranka det här i din karriär hittills?

– Det tar nog toppen tror jag. Det var hur skönt som helst, och bra att ta med till framtiden.

– Jätteskönt. Vi står i final. Det är det vi har drömt om sedan dagen vi åkte hit, och egentligen sedan man var liten och började på hockey, säger även Frondell.

Orkar du det?

– Självklart,

– Det är bara att försöka nollställa nu igen och fylla på. Sen ska vi upp på hästen igen och göra det bästa vi kan, tillägger han om finalen mot Tjeckien.

Hyllas stort: ”Försökte bara spela mitt spel”

Redan inför semifinalen mot Finland hade SVT:s Jonas Andersson pekat ut Härenstam som MVP. Därefter följde alltså denna match där totalt 33 räddningar gjordes, utöver de sju puckarna i straffläggningen.

– Jag försökte bara spela mitt spel, nollställa hela tiden och bara försöka stanna i bubblan. Det var skönt att det gick vägen idag, säger han själv om sitt spel.

Ett av målen, 2–2 i andra perioden, kom dessutom via egen spelares klubba, uppe i luften.

– Jag tror den tog på mitt huvud, och sen bak på plexiglaset och in. Jag kände den inte ens gå in, så jag blev förvånad. Sen fick vi en liten skön studs på det tredje målet också så vi fick väl tillbaka. Sånt händer i hockey, säger han.

Hur var det för dig att spela boxplay i två minuter i förlängningen?

– Såklart är det inte kul att kliva in i boxplay i det läget, men då är det bara att göra det bästa av situationen. Gubbarna krigade riktigt bra där ute. Vad hade de? Typ två skott där? De gjorde det hur bra som helst, de som var på isen. All kredd till dem.

