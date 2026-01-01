Så sent som under förra säsongen var de lagkamrater i Björklöven. Nu ställs Alfons Freij och Bruno Osmanis mot varandra i en kvartsfinal i JVM.

– Jag är inte den som tacklas, men jag kommer att skicka Håkansson på dem, skojar Juniorkronornas back, nu till vardags i Timrå.

Alfons Freij och Brunos Osmanis ställs mot varandra i JVM-kvartsfinal. Foto: Simon Eld och Bildbyrån (montage).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Gruppfinalsegern mot USA innebär inte bara att Juniorkronorna kliver in i JVM-slutspelet som högst seedade lag. Den innebär även att två av förra säsongens löften, i Björklöven, kommer att mötas igen. Ett av hoten i Lettland inför morgondagens kvartsfinal är nämligen jämnåriga Bruno Osmanis.

Freij, som nyligen klivit av isen efter torsdagens träning, berättar att duon ska mötas upp på hotellet inför bataljen.

– Det blir mycket, mycket hets. Det blir det. För att komma in i Lettlands huvuden bara, skojar Timrå-backen om vad de ska säga till varandra.

– Nej, men det var länge sedan vi sågs. Det var väl i ”Löven” senast där, så det ska bli kul att träffa honom igen. Vi spenderade mycket tid tillsammans i Björklöven där och hade kul. Det blir några leenden när jag ser honom. Han har gjort en bra turnering också, vilket är roligt. Jag gläds med honom, helt klart. Han är en grym hockeyspelare och en grym individ.

Du får kanske sätta in någon extra tackling på honom också?

– Ja, exakt. Jag är inte den som tacklas, men som jag sagt innan, så kommer jag att skicka Håkansson på dem, skojar Freij på nytt.

– Nej, men Bruno kan jag tackla. Då flyger nog ingen av oss, det blir bara en kropp emellan. Vi båda är rätt veka så… ja, det ska bli kul att möta honom.

En tydlig underdog: ”Då kan vi slå vilka som helst”

Efter den övertygande 6–3-matchen mot USA kliver Sverige in i kvartsfinalen som tydlig favorit, men även det medför sina utmaningar, medger Freij.

– Ja, såklart. De är väl underdog i det här fallet, och har väl allt att vinna egentligen. Men kommer vi ut som vi gjorde igår, och som vi har visat på senaste, då kan vi slå vilka lag som helst. Det gäller bara att vi kommer ut med rätt inställning så vinner vi matchen.

– Det är ett skridskostarkt lag. De har några bra lirare, så det blir en tuff match. De vill vinna lika mycket som vi, och vi vet att de kommer att komma ut riktigt hårt. Så det blir spännande.

Förbundskapten Magnus Hävelid är även inne på samma spår när han blickar framåt mot fredagens möte.

– Ja, de kryssade mot Kanada, förlorade i overtime. Vi hade en jättejämn match mot dem förra året där vi satt på 4–0, men de utmanade och helt plötsligt stod det 3–2. Vi har predikat ödmjukhet såklart. Det var en gruppfinal igår, men inga medaljer har delats ut, säger Hävelid till hockeysverige.se. och fortsätter.

– De vet om att de har allt att vinna, men vi ska ta med det vi gjorde bra igår och bygga vidare på det vi gjorde mot Slovakien, Schweiz och Tyskland. Det påminner lite om den strukturen. Att vara ödmjuka och ta med sig någon form av självförtroende och kaxighet in i matchen mot Lettland (blir viktigt).

Source: Bruno Osmanis @ Elite Prospects