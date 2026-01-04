Finland i i förarsätet? ”Då hade de kanske anställt mig”

Har Finland tagit över taktpinnen från Sverige i JVM? Inför det nya semifinalmötet svarar båda läger.

– Jag tror att det där är skillnaden, säger fjolårets målskytt Emil Hemming till hockeysverige.se.

Sverige och Magnus Hävelid ställs mot Finland och Lauri Mikkola i semifinal – igen. Foto: Bildbyrån (montage).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Semifinal 2025: 3–4 OT.

Gruppspel 2023: 4–5 efter straffar.

Kvartsfinal 2023: 3–2.

Semifinal 2022: 0–1.

Kvartsfinal 2021: 2–3.

När Sverige kliver in i dagens semifinal mot Finland är det ovanstående facit man har i ryggen. Visst, endast tre spelare har någon koppling till resultaten i och med förra året, men faktum kvartstår. Våra grannar har tagit över taktpinnen under de senaste åren i JVM, först i antal guld, och nu även i interna möten.

Men vad är egentligen anledningen?

– Det är en väldigt svår fråga. Om jag visste det hade kanske det svenska förbundet anställt mig. Men det är många gånger de små sakerna som gör skillnaden, och många gånger en mental match, säger finske coachen Lauri Mikkola inför semifinalen.

– Det är bara resultat, och varje match är en ny match, fortsätter han om de fyra segrarna under de fem senaste åren.

Hans motpart i det svenska lägret, Magnus Hävelid, lägger inte särskilt stor vikt vid det hela.

– Förra året förlorade vi, helt rätt. Året innan tog vi en silvermedalj, det gjorde inte dem. Dessförinnan slog vi ut dem i en kvartsfinal. Så är fakta. Det känns som att, i alla fall när jag stått i båset, som att vi har två ”segrar”. Den här gruppen här, 07:orna, kommer in från en final i U18-VM också (mot Kanada), och har varit väldigt starka mot Finland.

– Jag har inget behov av att dra historian för spelarna, för de har inte varit med heller. Vi vill bara leva här och nu och skriva vår historia. Det tror jag är viktigt. Det vi kan påverka är när pucken släpps.

Emil Hemming: Största rivaliteten i Europa

Oavsett vad tränarna säger finns dock den där känslan kvar. Åtminstone hos de finska spelarna.

– Nog är det mentalt alltid. Det börjar från mentaliteten. Om man inte jobbar hårt så kommer det inte att hända, säger assisterande kaptenen Emil Hemming till hockeysverige.se.

– Jag tror att Sverige är mycket skickligare än oss, men vi spelar som ett lag. Jag tror bara att vi jobbar hårt, och därifrån kommer målen. Vi vet att vi kanske inte är det skickligaste laget, men att vi spelar som ett lag hjälper ganska mycket. Jag tror att det där är skillnaden, fortsätter han.

Under förra årets semifinal var just Hemming även en av de som klev fram och hittade nät.

– Nog hoppas man alltid att göra mål. Mot Sverige är det ganska speciellt att göra mål alltid. Alla mål är riktigt stora här i den här turneringen så jag är riktigt taggad att göra det. Nog ser jag fram emot att göra det, säger han.

Och just den där rivaliteten menar Vasa-födde forwarden är den största i Europa.

– Ja, det stämmer. Jag tror att alla tycker samma sak. Alla kollar Sverige mot Finland och man vet att det är en stor rivalitet, så det kommer att vara en rolig match, säger han.

Leo Sahlin Wallenius, Sverige och Emil Hemming, Finland, här i en U17-landskamp. Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman.

Stärkta av USA-matchen: ”Känslan är riktigt bra”

Finland kliver dessutom in i årets semifinal med ett rejält självförtroende efter revanschen mot USA. Samma motstånd man föll mot i förlängningen av förra årets final.

– Ja, känslan är bra just nu. Det är alltid roligt att vinna mot USA, speciellt när de vann förra året. Det känns bra att vara vidare härifrån. Man är riktigt glad, säger Hemming och fortsätter om just den där känslan att nu gå segrande ur en förlängning mot amerikanerna.

– Det är en ganska stor känsla. Man vill alltid vinna sådana matcher, men just när det blev overtime så ville vi verkligen ta det. Känslan är riktigt bra. Man är riktigt taggad just nu.

Vad har ni pratat om inför Sverige-matchen?

– Vi har inte riktigt pratat än, men vi vet att det kommer att vara en tuff match och vi måste spela på samma sätt som mot USA. Sen är man taggad just med tanke den här rivaliteten mellan Finland och Sverige, så vi ser verkligen fram emot det.

Precis som några av de svenska spelarna är även Hemming en sådan som varit med under hela 06-kullens resa, från U16-landslag till denna semifinal. En resa som inleddes med en stark finnkamp där Sverige förlorade tre av tre matcher.

– Jag tycker att vi brukar ge och ta. Det är jämna matcher som byggs upp från U16 nästan. Man ger och tar, och det är vinna och förlora, vinna och förlora, känns det som. Grabbarna känner varandra väl vi det här laget också. Generellt har det varit väldigt jämna matcher tycker jag, säger Sveriges Magnus Hävelid.

Orden om Sverige: ”Varit fantastiskt”

I och med förra årets 3–4-match i JVM-semifinalen är det dock Sverige som jagar revansch denna gång, till skillnad från Finlands kvartsfinal.

– Vi en ganska bra match senast, men vi vet att Sverige är ett väldigt bra lag, och deras offensiva spel har varit fantastiskt i den här turneringen. Vi måste försvara oss väldigt bra hela tiden, säger finska förbundskaptenen.

– Självklart är det alltid en stor match mot Sverige. Det har blivit många matcher mot dem i år, och båda länderna känner varandra väldigt väl, hur vi spelar. Det blir mycket mentalt.

Vad är skillnaden på årets Sverige, jämfört med då?

– Förra året hade de också ett väldigt bra lag. Jag vet inte… det här är en ny match och nya spelare. Några likadana, men en annan story, säger Mikkola och fortsätter om sitt eget lag.

– Vi har elva som kommit tillbaka från förra året till den här turneringen. Det finns mycket bra erfarenhet för en match som denna.

