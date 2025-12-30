Eklund slår tillbaka: ”Det är sjukt konstigt”

Trots succén under JVM är många experter fortfarande skeptiska kring Viggo Björck inför NHL-draften. Nu slår hans lagkamrater tillbaka.

– För mig är det konstigt. Jag tror inte det spelar någon roll för en så smart kille, säger Victor Eklund till hockeysverige.se.

Victor Eklund är inte överens med experterna kring Viggo Björck inför NHL-draften. Foto: Simon Eld och Bildbyrån (montage).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

”Topp-50 inför NHL-draften 2026: Viggo Björck fortsätter falla”

Så sent som i november var detta en av rubrikerna som gick att läsa på flera håll när olika experter uttalade sig. Men nu, efter tre JVM-matcher, kan kurvan plötsligt vara på väg åt andra hållet.

Efter att 17-åringen dominerat i 8–1-segern mot Tyskland var åtminstone Victor Eklund tydlig med sin åsikt.

– Det tycker jag är sjukt konstigt att han har gjort faktiskt (fallit på listorna). För mig är han topp fem i den här NHL-draften. Jag ser ingen som är så skillad som han är, han och Ivar (Stenberg). För mig är det konstigt. Allt tyder på att det bara är storleken (de pekar på), och jag tror inte det spelar någon roll för en så smart kille, säger han till hockeysverige.se.

Eklund ser även Björck till vardags i SHL, med Djurgården, och är mer än nöjd över vad lagkamraten presterat i JVM som dubbelt underårig.

– Jättekul. Det finns inget som gör mig så glad som att se honom spela. Han är guld för mig, säger Eklund och fortsätter om vad som gör att Viggo kan spela som han gör.

– Han är så smart. Han är inte den största spelaren, men han är stark och smart. Det kommer att ta honom jättelångt.

Hyllningen från Freij: ”Han är bäst där ute”

Förbundskapten Magnus Hävelid, som hyllade Björck redan efter Schweiz-matchen, instämmer.

– Förmodligen har han klivit uppåt på den där listan nu. Han spelar fantastiskt bra, och jag är egentligen inte överraskad heller. Han bara spelar spelet och njuter av det på ett sätt också. För vår del är han användbar i alla situationer, och både offensivt och defensivt tycker jag att han visar ett bra ledarskap, och inverkan på övriga spelare i vårt lag, säger han till hockeysverige.se.

Två av de där tre målen av Björck hittills i turneringen har även kommit i powerplay. En spelform där han haft Alfons Freij intill sig.

– Otrolig individ och skicklig spelare såklart också. Det är världens bästa kille. Jag är jätteglad för vad han gör på isen. Han är bäst där ute. Det är kul att vara nära en sådan kille. Där kommer han, säger Freij till hockeysverige.se och avslutar med ett skratt när Björck går förbi i mixade zonen.

Vad tänker du kring att han fallit ner på listorna inför NHL-draften?

– Jag är ingen gammal räv, och var inte på så höga rankingar som Viggo, men jag vet hur det är. NHL-draften är bara… det kvittar vad det blir. Det blir bra till slut. Det blir vad man gör utanför isen som räknas. Jag är helt övertygad om att han kommer att få en bra karriär på andra sidan pölen, och jag önskar honom all framgång bara, säger Freij.

Source: Viggo Björck @ Elite Prospects