Elton Hermansson väntas missa JVM.

Foto: BILDBYRÅN

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JVM-aktuelle Elton Hermansson har stått för en enastående höst i MoDo Hockey. Hittills har det blivit 6+6 på de 23 första matcherna.

Nu kommer dock ett tungt besked för både Modo och Juniorkronorna. Elton Hermansson har brutit armen och väntas blir borta länge.

Det var i matchen mot Almtuna IS som 18-åringen täckte ett skott med armen och tvingades utgå. Nu kommer alltså uppgifter på att pucken träffade så olyckligt att han drabbats av en fraktur.

Hermansson valdes som spelare 19 i NHL-draften i somras och väntades bli en nyckelspelare i Juniorkronorna som ska försvara guldet runt nyår.