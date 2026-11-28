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JVM-aktuelle Elton Hermansson har stått för en enastående höst i MoDo Hockey. Hittills har det blivit 6+6 på de 23 första matcherna.
Nu kommer dock ett tungt besked för både Modo och Juniorkronorna. Elton Hermansson har brutit armen och väntas blir borta länge.
Det var i matchen mot Almtuna IS som 18-åringen täckte ett skott med armen och tvingades utgå. Nu kommer alltså uppgifter på att pucken träffade så olyckligt att han drabbats av en fraktur.
Hermansson valdes som spelare 19 i NHL-draften i somras och väntades bli en nyckelspelare i Juniorkronorna som ska försvara guldet runt nyår.