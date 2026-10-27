Bosse Meijer skriver ett rookie-kontrakt med Frölunda.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

För nästan två veckor sedan passerade Bosse Meijer 100 minuter i SHL. Det uppmärksammades i samband med Frölundas bortamatch mot Linköping 15 oktober där Meijer klev förbi gränsen och fick sitt namn på tröjan – mitt under matchen.

I och med att 17-åringen passerat 100 minuters speltid ska han också erbjudas ett rookiekontrakt i SHL. Nu har avtalet också blivit klart.

Frölunda meddelar, inför tisdagskvällens hemmamatch mot Rögle , att Bosse Meijer har skrivit på sitt första SHL-kontrakt med klubben.

– Kul, det har jag strävat efter och det är ju här jag vill vara, säger talangen via klubbens hemsida .

Bosse Meijer skriver rookiekontrakt med Frölunda HC

Bosse Meijer var i fjol ombytt i två SHL-matcher men i år har han klivit upp och tagit en ordinarie tröja i Frölunda. Han imponerade direkt på försäsongen och spelade till sig en given plats i A-laget. Meijer har sedan imponerat rejält med 3+2 på 13 SHL-matcher samt 2+2 på sex CHL -matcher i Frölunda.

Göteborgarna meddelar att Bosse Meijers rookiekontrakt med klubben gäller till 2028, alltså både årets och nästkommande säsong.

– Han har verkligen förtjänat sin tröja och plats i laget. Han spelar moget, tar ansvar och det skall bli kul att fortsätta jobba med honom, säger sportchefen Fredrik Sjöström.

Kan gå i förstarundan av NHL-draften

Förra säsongen gjorde Bosse Meijer hela 62 poäng på 43 matcher i Frölundas U20 -lag. Han var sedan en av de ledande spelarna för Småkronorna under U18-VM . Meijer stod för åtta poäng på sju matcher på vägen till VM-guldet där Meijer klev in och tog över "C:et" sedan lagkaptenen Ludvig Andersson blivit skadad.

Bosse Meijer är högaktuell att bli uttagen i Sveriges JVM -trupp till vintern. Han är också tillgänglig för NHL-draften 2027 där han tippas väljas i första rundan.