Avslöjar: Avstängningen över – JVM-aktuell igen

Malte Vass kan nu bli uttagen till JVM.

Foto: Bildbyrån (montage).

Det var för ett halvår sedan, i april, som hockeysveige.se kunde avslöja att Malte Vass blivit avstängd från Juniorkronorna. Det efter backlöftets val att bryta sitt Hockeygymnasie-avtal i Färjestad BK och flytta till Nordamerika för spel på Boston University.

– Det stämmer, bekräftad Mike Helber, dåvarande strategisk sportchef på Svenska ishockeyförbundet.

Det hela blev en smäll för Karlstad-killen som, vid flytten, kom från ett U18-VM med Småkronorna och låg långt fram i 07-kullen. Unikt är hans fall dock inte, tvärtom. Med den ökade popularitet NCAA/college fått under de senaste åren har finska storlöftet Oscar Hemming också blivit indragen i ett fall som fortfarande är under utredning.

Gällande Malte Vass har det tidigare inte varit klart hur länge avstängningen gäller, utan även det har sagts ligga på IIHF:s bord för utredning.

Nu kan hockeysverige.se avslöja att Malte Vass är uttagningsbar igen.

Malte Vass blev avstängd till HG-avtalets slut

I väntan på tydlighet från IIHF i fallet Oscar Hemming valde nämligen Svenska Ishockeyförbundet själva att stänga av Malte Vass över den tid som hans Färjestad-kontrakt var skrivet.

Nu har den HG-överenskommelsen gått ut och därmed kan han återigen bli aktuell för landslagsspel – och därigenom JVM 2027.

Hade FBK-talangen velat byta till någon annan svensk klubb, från Färjestad, hade inte övergången varit genomförbar, men college ligger utanför IIHF:s transferregler, vilket också gjorde det omöjligt att stoppa. Det är detta som nu fortfarande prövas av IIHF i fallet Hemming, och som Svenska Ishockeyförbundet väntar på svar kring.

Landslagschef Anders Lundberg bekräftar dock att Malte Vass är uttagningsbar.

– Vi ihop med övriga förbund vill ju ha klarhet från IIHF i hur vi ska hantera den här typen av situationer, när spelare går utanför IIHF-familjen, så där väntar vi på det besked om vad som gäller. Däremot kände vi i den situationen, för att stå upp för regelverket som vi har, att så länge hans avtal som han hade med Färjestad var giltigt så var han inte uttagningsbar till landslaget, säger han till hockeysverige.se.

Malte Vass i Färjestad.

Foto: Simon Eld.

Lundberg: "Viktigt att vi står upp för våra föreningar"

Malte Vass gjorde flytten från Hammarö till Färjestad redan 2022, därefter inleddes resan på SHL-klubbens hockeygymnasium 2023/24. I april 2026 blev han uttagen till en samling med Juniorkronorna, men förbundet klev in och stoppade det hela i och med avstängningen.

Anders Lundberg förväntar sig att ett slut på Hemming-fallet inte är allt för långt borta. Exakt hur det ligger till vet dock inte landslagschefen, men just nu är åtminstone Malte Vass inte längre avstängd.

– Vi är väldigt måna om allt det här med övergångarna, att det följer de regler som vi har. Sådana här saker är till exempel också reglerade i NHL-avtalet, när man kan skriva avtal och så vidare, så att de inte kan plocka spelare hur och när som helst. Men när det kommer till college finns det inga sådana regleringar, säger han och fortsätter:

– För oss är det viktigt att vi står upp för våra föreningar och att det är ordning och reda. I det här fallet kände vi att så länge som hans Färjestad-avtal fortfarande hade tid kvar blir det helt fel om vi tar ut honom, utan vi markerade på det sättet. Sen följer vi som sagt med i hur det blir i Hemming-fallet och vad IHF kommer att besluta där.