Analys: Så bra är Kanadas JVM-trupp

Kanada kliver in i årets JVM som stora guldfavoriter. Detta efter att ha fått loss flera tunga namn från NHL. Steven Ellis tar en närmare titt på 27-mannatruppen, som ska försöka ta revansch efter två raka kvartsfinaluttåg mot Tjeckien.

Gavin McKenna, Michael Misa och Zayne Parekh ska leda Kanada till upprättelse på JVM 2026. Foto: Steven Ellis/DailyFaceoff.com & Bildbyrån

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Kanada tillkännagav lagets 27-mannatrupp till träningslägret inför Junior-VM 2026 på måndagen, och det fanns ett ganska stort antal överraskningar.

Laget kommer att delta i dagliga träningspass från den 13 till 22 december i Niagara Falls, Ontario. De kommer också att spela ett par matcher mot Sverige i Kitchener och London innan de avslutar förturneringen med en match mot Danmark i Minnesota den 23 december.

JVM-länderna får ta med sig 25 spelare till turneringen, men Hockey Canada väljer istället att ha 24. Kanada planerar att gallra bort en forward, en back och en målvakt innan de flyger till Minnesota den 22 december. Om skador uppstår i Minnesota kan spelare kallas upp för att fylla en av de öppna platserna i truppen, vilket gör att den skadade spelaren blir borta från resten av evenemanget.

Här är en uppdelning av Kanadas trupp inför träningslägret i helgen:

Får hjälp från NHL

Kommer ni ihåg när Hockey Canada petade Zayne Parekh (Calgary Flames) och inte ens bjöd in Michael Misa (San Jose Sharks) till lägret förra året? De fick sista ordet, då båda inledde säsongen 2025/26 i NHL. Men skador på båda två gjorde att det plötsligt blev möjligt att använda Junior-VM som ett slags rehabuppdrag.

Parekh bör vara Kanadas främsta back, någon som håller ställningarna i powerplay samtidigt som han ibland ger dem en fjärde forward. Misa, å andra sidan, kan spela center och ytter – och hans förmåga att driva mot mål och skapa chanser är bättre än nästan någon annan. Han vann CHL:s MVP-titel förra året, och hans erfarenhet mot NHL-spelare i år borde göra honom till en av de farligaste spelarna i turneringen.

Backen Harrison Brunicke var en av Pittsburgh Penguins bästa spelare under försäsongen, vilket gjorde att det var ett självklart val att behålla honom i NHL. Men med bara en poäng på nio NHL-matcher har han fortsatt att hoppa in och ut ur laguppställningen innan han skickades ner till AHL för en träningsperiod. Han spelade bra i Wilkes-Barre/Scranton, men det kändes ändå som om Junior-VM var rätt väg för honom att få ordentlig speltid och bygga upp en hög nivå av självförtroende.

Harrison Brunicke har spelat nio NHL-matcher med Pittsburgh dne här säsongen. Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

Återvändande ansikten

Jag hävdar att förra årets lag var en bra grupp som bara var kraftigt felhanterad. Vissa fans tyckte att Kanada inte borde ha tagit tillbaka någon från 2025 – men det skulle aldrig hända. Totalt fyra utespelare återvänder från laget som misslyckades i Ottawa: Cole Beaudoin (Utah Mammoth), Jett Luchanko (Philadelphia Flyers), Porter Martone (Philadelphia Flyers) och Gavin McKenna Alla fyra var säkra kort att komma med i laget och förtjänade absolut att vara där.

Martone och McKenna, i synnerhet, bör bidra stort offensivt. Luchanko kommer sannolikt att spela en roll i de lägre kedjorna och fungera som en av lagets bättre tvåvägsforwards (som han var förra vintern). Beaudoin har en genombrottssäsong och skulle förmodligen kunna spela högre upp i uppställningen, men det känns som att han kommer att passa bäst i de lägre kedjorna, där de kommer att förlita sig på hans tunga spelstil för att kasta om motståndarna.

Spelarna aktuella för NHL-draften 2026

Gavin McKenna och Keaton Verhoeff var säkra kort, oavsett vad. McKenna förväntas leda Kanadas toppkedja, där han kommer att få en chans att spela med sin kedjekamrat från U18-VM 2024, Martone, igen. När det gäller ren skicklighet är det inte många spelare i den här turneringen som kan mäta sig med honom. Låt oss se om den här turneringen kan höja hans draftranking igen.

Verhoeffs rörlighet, spelsinne och stora kropp gör honom mycket värdefull, särskilt då Kanada lämnade en del storlek utanför truppen. Verhoeff hade det lite kämpigt i Hlinka Gretzky Cup, men har i allmänhet varit en dominant kraft med Kanada närhelst han har burit landslagets färger. Han borde inte ha några större problem med att anpassa sig till Junior-VM:s tempo efter att ha tagit steget till NCAA.

Carson Carels, å andra sidan, var lite mer av en överraskning. Hans namn började dyka upp i rykteskvarnen kring Junior-VM för några veckor sedan, och hans starka spel i CHL USA Prospects Challenge hjälpte till att befästa det. Han är stark, smart och utmärkt med pucken, och hans defensiva spel är bland det bästa av alla backar i den här draftklassen.

Keaton Verhoeff väntas få en tung roll för Kanada, trots sin ringa ålder. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

Målvaktsdjupet ser stabilt ut

Kanadas målvaktsspel har varit ett diskussionsämne alldeles för ofta. I år? Det har inte ändrats, men av positiva skäl. Carter George (Los Angeles Kings) och Jack Ivankovic (Nashville Predators) är tillbaka mitt i starka säsonger för båda. George är en av de bästa målvakterna i CHL, och står för stabila siffror i ett mittenlag i Owen Sound Attack. De flesta förväntar sig att han ska bli bortbytt när han återvänder från Junior-VM – men just nu ligger hans fokus på att försöka bevisa varför han var en av topp-målvakterna från 2025 års turnering.

Ivankovic, å andra sidan, har varit strålande i NCAA. Han skulle troligen vara startande i nästan alla andra lag i den här turneringen, men han måste dela på målvaktssysslan med George. Ivankovic har aldrig förlorat en turnering när han har varit förstamålvakt för kanadensarna, och han kommer troligen att få möjligheten att vara ”han den där” när turneringen återvänder till Edmonton nästa år. Om George misslyckas är Ivankvoic ett fantastiskt reservalternativ att luta sig mot.

Kanadas tredje målvakt, Joshua Ravensbergen (San Jose Sharks), är inte heller dålig. Han var ett förstarundeval i draften 2025 (före Ivankovic) och har varit bra i WHL. De flesta andra år skulle han vara Kanadas etta – han råkade bara vara i samma åldersgrupp som två av de bästa juniormålvakterna lönnlöven har fått fram de senaste åren.

Carter George väntas bli Kanadas förstaval mellan stolparna för andra JVM-turneringen i rad. Foto: Adrian Wyld/The Canadian Press via AP

Största överraskningen i Kanadas JVM-trupp

Efter att ha missat säsongsstarten och sedan inte imponerat i poängprotokollet under sin tredje WHL-säsong, verkade Carter Bear (Detroit Red Wings) hamna utanför laget. Han är dock mitt inne i en formtopp – 15 poäng under de senaste åtta matcherna – men det kändes ändå som att han hade en uppförsbacke att besegra. Lyckligtvis har han så många högkvalitativa verktyg att han kan vara lagets Brandon Hagel – en intensiv forward som kan skapa kaos runt målet samtidigt som han inte är dålig med pucken.

Anmärkningsvärda petningar

Jag gillade idén att Kanada skulle ta med Justin Carbonneau (St. Louis Blues) för hans skott och fart. Frågetecken för hans spelsinne och spel utan puck gjorde honom inga tjänster. Jag tycker personligen att han hade passat bra i tredjekedjan.

I målet har Evan Gardner (Columbus Blue Jackets) gjort allt i sin makt för att bli uppmärksammad av Hockey Canada. Andravalet i draften 2024 var den bästa målvakten som inte bjöds in till lägertruppen förra året, och har spelat anständigt i år också. Han har dock inte överglänst Ravensbergen, som också drar nytta av att spela i ett bättre lag.

John Mustards (Chicago Blackhawks) heta första halva i NCAA hjälpte till att få honom på Hockey Canadas radar, men han fick till slut ont om tid. Han hade aldrig representerat Kanada internationellt tidigare, och om du tror på allt politiskt snack, hjälpte det förmodligen inte hans sak att han har tillbringat hela sin juniorkarriär i USA. Hans formsvacka senaste tiden – en poäng på sina senaste sex matcher – kom också olägligt.

Uteslutandet av Marek Vanacker (Chicago Blackhawks) innebär att OHL:s bästa poängplockare inte har blivit inbjuden två år i rad. Vanacker har varit rent ut sagt dödlig med Brantford Bulldogs. Vissa scouter har dock uttryckt oro över hans spel utan puck, och med en handfull skickliga skyttar undrade vissa om han var överflödig i denna grupp. Jag skulle personligen ha tagit med honom.

Justin Carbonneau ratades av Hockey Canada. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

Förväntad uppställning för Kanada

Kedjor

Gavin McKenna (2026) – Michael Misa (SJS) – Porter Martone (PHI)

Michael Hage (MTL) – Jake O’Brien (SEA) – Tij Iginla (UTA)

Cole Reschny (CGY) – Caleb Desnoyers (UTA) – Brady Martin (NSH)

Cole Beaudoin (UTA) – Jett Luchanko (PHI) – Braeden Cootes (VAN)

Carter Bear (DET), Sam O’Reilly (TBL)

Förväntad petning: Liam Greentree (LAK)

Backpar

Kashawn Aitcheson (NYI) – Zayne Parekh (CGY)

Cameron Reid (NSH) – Harrison Brunicke (PIT)

Ben Danford (TOR) – Keaton Verhoeff (2026)

Carson Carels (2026) – Jackson Smith (CBJ)

Förväntad petning: Ethan MacKenzie

Målvakter

Carter George (LAK)

Jack Ivankovic (NSH)

Joshua Ravensbergen (SJS)