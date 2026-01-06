14 års väntan på ett JVM-guld är över. Nu behöver bara Alfons Freij några till för att fira.

– Vi ska fira hela flygresan och hela tiden. Det blir inget stopp. Inget sovande. Bara fira, säger han till hockeysveirge.se efter finalen.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Precis som väntat var Alfons Freij den som visade vägen under Juniorkronornas firande i Minnesota. Direkt efter sången i omklädningsrummet kom han till mixade zonen för att krascha TSN:s intervju med Sascha Boumedienne, och därefter fortsatte snacket.

– Ja, vi gjorde en Mjällby där ute idag. Nej, jag skojar. Fan vad kul. Jag trodde inte det skulle hända… eller jo, det trodde jag faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Vi har en sådan jävla grupp. Vi chippar in varje dag och alla vill bli bättre, och vi har så jävla kul på och utanför isen. En jävla eloge till ledare, spelare, fans. Och tack för att ni kollade på matchen inatt och ställde klockan.

– Det kommer bli svårslaget att spela med en sån här grupp igen. Vi har njutit hela vägen in till medaljen.

Orkar du med det här firandet nu?

– Ja, Jag orkar allt. Det är inget som sätter stopp för mig. Jag har energi så det räcker till många år till.

Så ska Freij fira: ”Det blir några år”

Jag hörde att du pratade om öl och Sergels torg?

– Ja, det blir öl, Sergels torg, njuta, fest och så vidare. Det är sjukt kul.

Hur mycket ledigt behöver du efter en sådan här turnering?

– Nej, det blir några år. Nej, fan. Ringer Tommy (Samuelsson) och säger att jag ska spela om tre dagar så gör jag det. Jag lyssnar på min coach. Dock ska vi ha lite kul också. Nu ska vi fira så ja, det blir lite öl, men behöver jag spela om tre dagar så gör jag det.

Se hela intervjun i videospelaren ovan.