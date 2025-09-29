Inför säsongen var Timrå IK bottentippade i SHL men så här långt har laget motbevisat experterna.

Huvudtränaren Tommy Samuelsson hyllar då klubbens unika lagbygge.

– Jag vet inte när det var ett svenskt lag i SHL senast, säger Samuelsson till Hockeysverige.se.

Tommy Samuelsson gillar Timrås bygge med bara svenska spelare. Foto: Bildbyrån (Montage)

Efter två år som tränare för Nybro Vikings i HockeyAllsvenskan är rutinerade räven Tommy Samuelsson tillbaka i SHL igen. Inför årets säsong har han tagit över Timrå IK dit han värvades för att ersätta Olli Jokinen som plötsligt försvann och återvände hem till Finland.

Tommy Samuelsson hade egentligen siktet inställt på att flytta utomlands och hade ett konkret erbjudande om ett tränarjobb från en klubb i Schweiz. Men han bestämde sig för att fråga om ett par dagars betänketid. Under de dagarna hörde Kent ”Nubben” Norberg av sig och han skrev i stället på för Timrå.

Tommy Samuelsson om flytten till Timrå: ”Hade konkreta bud på bordet”

Inte många trodde att 65-årige Samuelsson skulle få ett nytt tränarjobb i SHL, speciellt inte efter att han varit verksam i HockeyAllsvenskan de senaste åren.

Trodde du själv att du skulle kunna få chansen i högsta ligan igen efter att ha klivit ner?

– Det är väl ingenting som jag har funderat på just på det sättet. Varje säsong har ju sin charm och varje organisation och liga har sin egen charm, säger Tommy Samuelsson och fortsätter:

– Sedan var väl jag i ett läge efter vårsäsongen där jag framför allt tittade på utlandsalternativ och satt med konkreta kontrakt på bordet när det här dök upp.

– Då värderar man ju allting utifrån familjesituation och logistik när det gäller föräldrar, barn och barnbarn eftersom jag är i den åldern. Då kände jag att Timrå passade jättebra för mig när den här möjligheten dök upp.

Men det kom ändå ganska plötsligt med Timrå?

– Ja, det gjorde det ju. Eftersom att det blev som det blev här med Olli (Jokinen) så gick det ju fort. Men ska man summera det kort så skötte väl alla sina kort ganska väl där att det gick så pass fort. Det är lätt att det drar ut på tiden istället.

Tommy Samuelsson var nära att flytta utomlands igen, innan Timrå hörde av sig. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Helsvenskt lag: ”För mig känns det unikt”

Något som också fick Tommy Samuelsson att skriva på för Timrå IK var möjligheten att få jobba med en helsvensk grupp. Timrå har valt en väldigt annorlunda väg jämfört med övriga SHL-konkurrenterna.

Vanligtvis brukar andelen svenska spelare i SHL ligga mellan 75 till 80 procent. Men säsongen 2025/26 är den siffran nere på knappt 70 procent och det är den lägsta andelen svenska spelare sedan säsongen 2006/07.

I en tid där det blir allt fler importer i den svenska hockeyligan har Timrå valt att gå mot strömmen. Den enda utländska spelaren som har ett A-lagskontrakt för årets säsong är 18-årige finländaren Ilari Kapanen men han har inte fått speltid i SHL alls under säsongsstarten och lånats ut till HIFK. Även i U20-laget är det en klar svensk prägel med endast två utländska spelare.

– Jag vet inte när det var ett svenskt lag i SHL senast. För mig känns det ju unikt och det var en av grejerna som lockade när de presenterade i stort sett hela gruppen för mig innan jag skrev på, säger Tommy Samuelsson och fortsätter:

– Det har ju aldrig hänt mig att jag har fått jobba med en helsvensk grupp. Allt ifrån att bygga laget till de delarna som kanske tar lite tid, som att spela in alla, förhoppningsvis går det lite fortare med svenska spelare.

– Sedan vet vi att det blir både höga och låga situationer med vinster och förluster. Förhoppningsvis kan man hantera kommunikation och känslostormar på ett bättre sätt i vissa lägen.

Kent ”Nubben” Norberg har varit med och byggt den helsvenska truppen. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Timrå motbevisar experterna: ”Gör ingen skillnad”

På SHL:s upptaktsträff inför säsongen blev det tydligt att landets hockeytyckare inte har höga förväntningar på Timrå i år. Elva procent av all media på plats tippade nämligen att Timrå skulle åka ut ur SHL den här säsongen. Endast Leksand och Örebro fick fler röster i den kategorin.

Under säsongsstarten har dock Timrå börjat visa experterna fel genom att framför allt ha en väldigt stark defensiv. De har därmed vunnit fyra av sex matcher så här långt och ligger trea i tabellen med tolv inspelade poäng.

Hur ser du att ni tippades i botten och verkar vara lite underskattade i år?

– Det är inget som förvånar utan mig utan vi visste att det skulle kunna bli så. Vi är inte dumma nog att vi inte ser att vi har tappat nästan 90 poäng på Hållander och Kapanen. Men vår målsättning är ju givetvis att försöka ersätta det på något sätt med ett större djup i vårt lag.

– Det är därför som vi har rekryterat spelare som (Anton) Heikkinen, (David) Lilja, (Eddie) Genborg, (Marcus) Westfält med flera. Sedan gäller det såklart att våra ledande spelare som har levererat över tid också gör det. Men jag hoppas att vi blir ett lag som blir svårslagna och kan motbevisa tipsen givetvis.

– Det som sker i experternas tips inför säsongen gör ingen skillnad utan det är på isen som det kommer att avgöras.

Timrå IK har presterat bättre än vad många trodde under säsongsinledningen i SHL. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Som du är inne på har Timrå plockat in flera spelare som kanske är lite på gränsen till ett genombrott. Men hur kan man få spelarna att ta det klivet?

– Det gäller ju att pusha dem. Många av dem har ju inte speciellt mycket erfarenhet från SHL.

– Tittar man på Heikkinen har han väl två eller tre år i Skellefteå, Lilja har två år i Luleå, Genborg har knappt gjort en hel seniorsäsong och Westfält har gått tre år i Färjestad. Att då bara byta miljö, som i typ Westfälts fall, kanske gör att han får lite luft under vingarna och vågar lite mer förhoppningsvis.

– Det är också viktigt att vi tillåter dem att växa, och att det finns en miljö som tillåter dem att ta nästa steg. Om vi kan vara en organisation i framtiden som kan utveckla de här spelarna och vara en trampolin för dem att ta nästa steg i karriären, då kommer vi också att lyckas som organisation, avslutar Tommy Samuelsson.

