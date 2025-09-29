Timrå lånar ut Ilari Kapanen till IFK Helsingfors i finska Liiga. 18-åringen återförenas med Olli Jokinen, som lämnade Timrå för HIFK inför säsongen.

– Ilari behöver spela seniorhockey och just nu ser vi att detta är det bästa steget för honom, säger sportchef Kent Norberg till klubbens hemsida.

Ilari Kapanen återvänder till Finland på lån. Foto: Pär Olert/Bildbyrån.

Timrå väljer att låna ut den 18-åriga backen Ilari Kapanen till IFK Helsingfors i finska Liiga. Kapanen gjorde tre matcher i SHL under säsongen 24/25, då noterades han inte för några poäng. I IFK Helsingfors återförenas Kapanen med den före detta Timrå-tränaren Olli Jokinen, som tagit över huvudtränaransvaret i HIFK. Lånet sträcker sig fram till landslagsuppehållet i november.

– Ilari behöver spela seniorhockey och just nu ser vi att detta är det bästa steget för honom. Han kommer till en tränare han haft tidigare och kommer att få speltid i Liiga vilket vi ser som positivt för hans framtida utveckling, säger Timrås sportchef Kent Norberg.

Timrå har inlett säsongen bra under Tommy Samuelssons ledning, på de sex första matcherna har de lyckats ta fyra matcherna. Klubben ligger just nu på en tredjeplats i tabellen, med tolv poäng.

Source: Ilari Kapanen @ Elite Prospects