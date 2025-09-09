Så tippar media – de åker ut ur SHL

I samband med upptaktsträffen har den samlade mediakåren tippat vilka som kommer att åka ut ur SHL.

Leksands IF tippas vara det olyckliga laget.

Timrå, Örebro och Leksand får flest röster. Foto: Bildbyrån

I våras fick SHL ta farväl av MoDo Hockey som åkte ut ur högsta ligan efter att ha förlorat kvalspelet mot HV71.

Nästa år är det ett nytt lag som kommer att vara olyckliga och åka ut ur SHL.

Sex kandidater pekas ut på tisdagens upptaktsträff där den samlade mediakåren på plats har röstat på vilka som kommer att spela kval och sedermera åka ut ur SHL 2026.

Det är Leksand som experterna tror minst på. Hela 38 procent tippar att Leksand kommer att få spela i HocekyAllsvenskan igen från och med 2026. Näst flest röster får Örebro medan Timrå är trea på den mindre smickrande listan. Utanför pallplatsen kommer Malmö Redhawks medan HV71 och Brynäs kommer på en delad femteplats på sju procent. Det är anmärkningsvärt att Brynäs, som spelade final förra säsongen, får så många tips att åka ut den kommande säsongen.

Så har svensk hockeymedia tippat

SHL-säsongen inleds på lördag 19 september med en full omgång.