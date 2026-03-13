Från allsvenska botten – till SM-slutspel: ”Försöker njuta”

Samuel Solem värvades till Djurgården från Östersund precis innan transferfönstret stängdes.

Nu får 26-åringen avsluta säsongen i ett SM-slutspel, något han inte hade räknat med.

– Lite oväntat, säger Solem till Hockeysverige.se.

Samuel Solem om slutspelet

Foto: Bildbyrån

Forwarden anslöt till den hockeyallsvenska klubben Östersund inför säsongen 2025/2026. Solem stod för 20 poäng (9+11) på 42 framträdande, sedan värvade Djurgården in honom strax innan transferfönstret stängde.

– Jag har haft skitkul varje dag. Försöker att njuta och ta vara på tiden, skitkul, säger Solem om hans tid i Djurgården till hockeysverige.se.

När säsongen startade i Östersund hade 26-åringen inte tänkt att den skulle kunna avslutas med ett SM-slutspel.

– Nej, faktiskt inte. Sen har ju målet alltid varit att ta sig hit någon gång, men att det skulle komma så fort var lite oväntat.

Ingen favorit i slutspelet

SHL-spel är ingen nytt för forwarden. Senast Solem spelade i Sverige gjorde han en liknande resa, fast omvänt. Säsongen 2020/2021 började 26-åringen säsongen i högsta ligan med Brynäs där han gjorde 16 matcher. Sedan lånade gävleklubben ut honom till Hockeyallsvenskan där han gjorde 19 matcher med AIK.

I tidigare intervjuer uppgav Victor Eklund att Malmö var hans drömmotstånd medan Viggo Björk nämnde Färjestad. Faktum är att Solem inte har något drömmotstånd.

– För min del kvittar det egentligen. Det är roligt att spela slutspel, säger forwarden.

Än är det inte klart vilket motstånd som Djurgården får möta i åttondelsfinalen, det avgörs på lördag när den sista grundserieomgången spelas i SHL.

Source: Samuel Solem @ Elite Prospects